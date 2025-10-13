Ter, 14 de Outubro

Mundo

Trump confirma que receberá Zelensky na 6ª feira na Casa Branca

Nos últimos dias, a Ucrânia foi alvo de novas ondas de bombardeios russos contra sua infraestrutura energética, que ameaçam deixar sem luz nem calefação uma grande quantidade de ucranianos enquanto o inverno se aproxima no hemisfério norte

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou nesta segunda-feira (13) que receberá seu par ucraniano Volodimir Zelensky na sexta-feira na Casa Branca, na qual seria sua terceira visita aos Estados Unidos desde o retorno do republicano ao poder.

"Eu acho que sim", respondeu o republicano nesta segunda diante da pergunta de uma jornalista sobre se receberia o presidente ucraniano na sexta-feira na Casa Branca, no avião de volta a Washington do Oriente Médio em sua tentativa para pôr fim à guerra em Gaza.

"Vou me reunir com o presidente Trump em Washington esta semana", declarou Zelensky mais cedo, em uma coletiva de imprensa conjunta com a chefe da diplomacia europeia, Kaja Kallas, em Kiev.

"Precisamos discutir uma série de medidas que quero propor ao presidente [Trump]", acrescentou, ao detalhar que também teria "outras reuniões" com funcionários americanos.

Em particular, mencionou reuniões nos Estados Unidos com representantes de "empresas militares" e legisladores do Congresso.

"O tema principal será a defesa antiaérea, mas também terei encontros com empresas do setor energético", continuou Zelensky.

Nos últimos dias, a Ucrânia foi alvo de novas ondas de bombardeios russos contra sua infraestrutura energética, que ameaçam deixar sem luz nem calefação uma grande quantidade de ucranianos enquanto o inverno se aproxima no hemisfério norte.

Em 18 de agosto, Trump recebeu Zelensky na Casa Branca, após sua reunião com o mandatário russo Vladimir Putin no Alasca.

A cordialidade deste encontro contrastou com o anterior, em fevereiro, quando Trump e seu vice-presidente J.D. Vance tentaram humilhar publicamente o líder ucraniano.

