Diplomacia

Trump confirma que se reunirá com o presidente chinês Xi Jinping na Coreia do Sul

"Temos uma reunião separada", acrescentou o presidente, que deve chegar à Coreia do Sul em 29 de outubro para uma visita de dois dias

Donald Trump e Xi JinpingDonald Trump e Xi Jinping - Foto: Andrew Caballero-Reynolds e Suo Takekuma / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que se reunirá com seu homólogo chinês, Xi Jinping, durante uma cúpula na Coreia do Sul, segundo trechos de uma entrevista à Fox News divulgados nesta sexta-feira (17).

"Vamos nos reunir em algumas semanas (...) na Coreia do Sul com o presidente Xi", à margem da cúpula da Apec, disse Trump ao programa "Sunday Morning Futures", da Fox News.

"Temos uma reunião separada", acrescentou o presidente, que deve chegar à Coreia do Sul em 29 de outubro para uma visita de dois dias. A cúpula termina em 1º de novembro.

