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Estados Unidos Trump confirma troca de avião misteriosa que gerou questionamentos nos EUA "Queriam que eu pegasse outro voo, outro avião, com a mesma segurança, mas queria que eu fizesse isso, então eu faço. Eu faço o que eles dizem", disse o presidente americano aos jornalistas

Donald Trump confirmou na terça-feira (11) que trocou de avião secretamente devido a uma "ameaça" no início de julho, depois que o jornal The Washington Post revelou que o presidente dos Estados Unidos foi retirado de maneira escondida do Air Force One em um caminhão do serviço de bordo.

O jornal informou na segunda-feira (10) que Trump saiu do avião presidencial pousado na Turquia em 8 de julho, enquanto sua equipe de segurança colocava na prática um plano para contornar uma ameaça de assassinato.

"Queriam que eu pegasse outro voo, outro avião, com a mesma segurança, mas queria que eu fizesse isso, então eu faço. Eu faço o que eles dizem", disse Trump aos jornalistas.

“Suponho que havia uma ameaça. Na verdade, não quero muito”, acrescentou.

Os veículos de comunicação que os funcionários tinham a bordo criticaram o fato de eles terem servido de isca, enquanto outros se queixaram de mentira e falta de comunicação por parte da Casa Branca.

Trump embarcou no avião diante das câmeras de TV e dos fotógrafos. A AFP registrou imagens do embarque que mostravam contêineres de carga posicionados nas partes dianteira e traseira do avião. Em seguida, segundo as informações reveladas, o presidente saiu do avião e entrou em um dos contêineres de carga, para embarcar em uma aeronave menor da Força Aérea Americana, que estava em seguida.

“Acho que, na verdade, o avião em que viajei estava em maior risco”, afirmou Trump à imprensa. "Porque este seria o avião que, acredito, eles provavelmente escolheriam como alvo".

Jornalistas que viajavam em uma seção separada do Air Force One, sem acesso ao presidente, não sabiam da mudança e fizeram o voo de saída da Turquia, apesar da aparente ameaça do Irã, em meio à guerra com os Estados Unidos. A revelação aumentou as dúvidas sobre as práticas de segurança do governo.

“Todo presidente importante recebe muitas ameaças”, ressaltou Trump, minimizando as preocupações. "Sinceramente, não me preocupe com nada. Seja o que for, vocês já conhecem minha atitude: 'Tanto faz'", acrescentou.

'Ameaça verossimil'

Havia uma ameaça iraniana verossímil contra o presidente, disse ao jornal um funcionário americano. Os repórteres de bordo mencionaram uma ordem do Serviço Secreto para abaixarem as persianas das janelas durante a descolagem, uma instrução incomum fora de zonas de combate.

A viagem de Trump à reunião de cúpula de Otan na Turquia já havia chamado a atenção por ele ter chegado ao país em um Boeing 747 apresentado pelo Catar. O avião não estava equipado com sistemas de segurança antimísseis, e recorreu ao antigo Air Force One.

O presidente alegou que o novo avião foi enviado antes, para que as tropas americanas no Reino Unido o conhecessem. Durante a conexão nesse país, Trump embarcou no avião apresentado pelo Catar, no qual voou até Washington.

Questionado naquele momento sobre o motivo dos jornalistas terem sido orientados a baixar as persianas, Trump respondeu: "Porque vocês provavelmente estão em um voo perigoso, por causa dos canais com que temos que lidar. Se eu for, vocês também vão, certo? Talvez algum dia queiram mudar de profissão."

“Muitos inimigos dos Estados Unidos o têm na mira, e usamos todas as ferramentas à nossa disposição para enfrentar essas ameaças”, disse o diretor de Comunicação da Casa Branca, Steven Cheung.

No ano 2000, Bill Clinton mudou de avião presidencial no último momento, quando viajou da Índia ao Paquistão, usando uma aeronave isca que transportava agentes do Serviço Secreto.

Em 2023, a visita de Joe Biden à Ucrânia foi cercada de absoluto sigilo, durante uma viagem de avião e trem. O ex-presidente foi acompanhado de um repórter e de um fotógrafo.

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