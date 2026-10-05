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ELEIÇÕES 2026 Trump confunde Brasil com Índia ao elogiar rapidez da apuração do voto eletrônico A última eleição geral na Índia foi em junho de 2024 e contou com a participação de 642 milhões de eleitores

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confundiu o Brasil com a Índia ao elogiar, no fim da noite do domingo, 4, a rapidez da apuração do sistema eletrônico de votação.

"125 milhões de pessoas votaram hoje domingo no primeiro turno da eleição presidencial da Índia. Os resultados vieram pouco depois do encerramento da votação, no MESMO DIA! Em Detroit, Filadélfia, Califórnia e diversas outras cidades e estados americanos, os resultados, com números menores, levam semanas para serem roubados, digo, calculados. A votação na América é CORRUPTA!", escreveu Trump na rede Truth Social.

Não houve eleições no domingo na Índia, e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou que 125 milhões dos 158,7 milhões de brasileiros aptos a votar compareceram às urnas.

A última eleição geral na Índia foi em junho de 2024 e contou com a participação de 642 milhões de eleitores. Apesar de também contar com urnas eletrônicas, o resultado final do pleito saiu depois de três dias.

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