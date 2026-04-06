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Trump considera proposta de cessar-fogo com Irã um "passo muito significativo"

O Irã rejeitou uma proposta de trégua em sua guerra com Estados Unidos e Israel, insistindo "na necessidade de um fim definitivo para o conflito"

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Uma fotografia tirada na região de Marjeyoun, no sul do Líbano, mostra os rastros de foguetes disparados do Líbano em direção a Israel em 6 de abril de 2026.Uma fotografia tirada na região de Marjeyoun, no sul do Líbano, mostra os rastros de foguetes disparados do Líbano em direção a Israel em 6 de abril de 2026. - Foto: AFP

O presidente americano, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (6) que os Estados Unidos analisaram uma proposta de cessar-fogo de 45 dias na guerra com o Irã, uma medida que ele classificou como "um passo muito significativo" no conflito.

"É uma proposta significativa, é um passo significativo. Não é suficiente, mas é um passo muito significativo", disse Trump a repórteres na Casa Branca, acrescentando que os mediadores "estão negociando agora".

O Irã rejeitou uma proposta de trégua em sua guerra com Estados Unidos e Israel, insistindo "na necessidade de um fim definitivo para o conflito", informou a agência de notícias estatal Irna nesta segunda-feira.

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A agência afirmou que a proposta que chegou a Teerã era "americana", embora, segundo relatos da mídia nos Estados Unidos, ela tenha se originado de países mediadores.

Pouco antes dessas declarações de Trump, a Casa Branca havia indicado que o presidente americano "não validou" a proposta, que era "uma entre muitas ideias" em discussão nas negociações.

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