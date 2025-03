A- A+

EUA Trump considera rever tarifa para o Canadá após Ontário suspender taxa sobre energia Republicano disse ainda que economia americana não entrará em recessão e que não está preocupado com as quedas no mercado de ações

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira que "provavelmente" reconsiderará a decisão de dobrar as tarifas previstas sobre o aço e o alumínio nas importações do Canadá, horas depois de anunciar um forte aumento.

O republicano também estimou que a economia dos EUA não entrará em recessão este ano e garantiu que "não está preocupado" com as quedas no mercado de ações registradas há pouco mais de uma semana.

Por volta de 14h45, horário de Brasília, os principais índices de Wall Street caíam pelo menos 1%.

A fala de Trump ocorre após a província canadense de Ontário, no Canadá, decidir suspender a sobretaxa de 25% à eletricidade que exporta para três estados dos Estados Unidos.

A decisão veio após um diálogo "produtivo" do primeiro-ministro, Doug Ford, com o secretário de Comércio Howard Lutnick nesta terça-feira.

Lutnick aceitou "reunir-se oficialmente" com Ford em Washington na próxima quinta-feira, dia 13, e com o representante americano de Comércio Exterior, Jamieson Greer, antes do prazo para que entrem em vigor as tarifas recíprocas entre os dois países, em 2 de abril, indicou Ford.

