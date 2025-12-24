Trump considera uma série de ótimos candidatos para a presidência do Fed, diz Hassett
Diretor do Conselho Econômico Nacional afirma que candidatos entendem nova dinâmica de crescimento sem inflação
O diretor do Conselho Econômico Nacional dos Estados Unidos, Kevin Hassett, afirmou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem ótimos candidatos para a liderança do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), em entrevista à Fox Business na terça-feira.
Quando questionado sobre a posição do BC americano em relação à queda da inflação no país, acompanhada de crescimento econômico, Hassett afirmou que todos os candidatos sabem que é necessário fazer uma reforma.
Ele apontou ainda que muitas pessoas em Wall Street subestimaram a política econômica de Trump. Nesse grupo, circulava a perspectiva de que, se o país alcançasse algum crescimento, haveria alta na inflação.
Leia também
• Trump: Qualquer pessoa que discorde de mim nunca será presidente do Fed
• Desemprego nos EUA atinge maior nível em 4 anos e desafia pausa nos juros do Fed
• Diretor do Fed diz que mercado de trabalho é fraco e minimiza efeito de tarifas na inflação
Assim, ele afirmou que seria necessário conseguir pessoas treinadas por Art Laffer e pela Universidade de Chicago que entendam que "não é uma economia do lado da demanda, nem uma economia do lado da oferta". "É uma economia de oferta e demanda", disse.
Hassett também destacou que os metais preciosos estão disparando por um bom motivo nos EUA. Segundo ele, a divulgação do Produto Interno Bruto (PIB) do país mostrou uma alta no consumo da população, o que significa um melhor otimismo sobre o futuro.
Na sua visão, esse cenário se aplica para os metais preciosos. "Pense em como os metais preciosos se tornaram tão essenciais para todas as coisas de alta tecnologia que temos", afirmou.