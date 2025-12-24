Qua, 24 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta24/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
ESTADOS UNIDOS

Trump considera uma série de ótimos candidatos para a presidência do Fed, diz Hassett

Diretor do Conselho Econômico Nacional afirma que candidatos entendem nova dinâmica de crescimento sem inflação

Reportar Erro
O diretor do Conselho Econômico Nacional, Kevin HassettO diretor do Conselho Econômico Nacional, Kevin Hassett - Foto: Anna Moneymaker / Getty Images North America / Getty Images via AFP

O diretor do Conselho Econômico Nacional dos Estados Unidos, Kevin Hassett, afirmou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem ótimos candidatos para a liderança do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), em entrevista à Fox Business na terça-feira.

Quando questionado sobre a posição do BC americano em relação à queda da inflação no país, acompanhada de crescimento econômico, Hassett afirmou que todos os candidatos sabem que é necessário fazer uma reforma.

Ele apontou ainda que muitas pessoas em Wall Street subestimaram a política econômica de Trump. Nesse grupo, circulava a perspectiva de que, se o país alcançasse algum crescimento, haveria alta na inflação.

Leia também

• Trump: Qualquer pessoa que discorde de mim nunca será presidente do Fed

• Desemprego nos EUA atinge maior nível em 4 anos e desafia pausa nos juros do Fed

• Diretor do Fed diz que mercado de trabalho é fraco e minimiza efeito de tarifas na inflação

Assim, ele afirmou que seria necessário conseguir pessoas treinadas por Art Laffer e pela Universidade de Chicago que entendam que "não é uma economia do lado da demanda, nem uma economia do lado da oferta". "É uma economia de oferta e demanda", disse.

Hassett também destacou que os metais preciosos estão disparando por um bom motivo nos EUA. Segundo ele, a divulgação do Produto Interno Bruto (PIB) do país mostrou uma alta no consumo da população, o que significa um melhor otimismo sobre o futuro.

Na sua visão, esse cenário se aplica para os metais preciosos. "Pense em como os metais preciosos se tornaram tão essenciais para todas as coisas de alta tecnologia que temos", afirmou.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter