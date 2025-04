Trump conta a aliados que Musk deixará o governo dos EUA em breve, diz jornal

A- A+

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teria dito ao seu círculo íntimo, incluindo membros de seu Gabinete, que o bilionário Elon Musk deixará seu cargo como conselheiro e líder do inédito Departamento de Eficiência Governamental (Doge, em inglês), publicou o jornal americano Politico nesta quarta-feira.

Trump ainda estaria satisfeito com o magnata sul-africano, mas os dois teriam decidido recentemente, em comum acordo, que “em breve” será hora de Musk voltar aos negócios e assumir um papel de apoio.

O possível afastamento de Musk ocorre no momento em que alguns membros do governo Trump — e muitos de seus aliados externos — estão frustrados com a imprevisibilidade do bilionário, visto hoje cada vez mais como um problema político.

Essa dinâmica ficou ainda mais evidente na terça-feira, quando um juiz conservador apoiado por Musk perdeu sua candidatura para a Suprema Corte de Wisconsin por 10 pontos percentuais, mesmo com o magnata realizando doações milionárias, publicou o político.

A decisão também representa uma mudança significativa na relação entre Trump e Musk em comparação a apenas um mês atrás, quando autoridades da Casa Branca e aliados previam que Musk ficaria “para sempre”.

Ao jornal americano, um alto funcionário do governo disse que o bilionário provavelmente manterá um papel informal como conselheiro e continuará a aparecer ocasionalmente na Casa Branca. Outro ressaltou que qualquer um que ache que Musk desaparecerá completamente da órbita de Trump está “se iludindo”.

A transição, segundo as fontes ouvidas pelo portal, deve coincidir com o fim do período de Musk como um “funcionário especial do governo”, um status que temporariamente o isenta de algumas regras de ética e conflito de interesses. Esse período de 130 deve expirar no final de maio ou no início de junho.

Defensores de Musk dentro do governo acreditam que este é o momento certo para a transição, já que, em sua visão, ele já “cortou tudo o que podia” dos órgãos governamentais sem comprometer serviços essenciais.

Outros, no entanto, o veem como uma figura imprevisível, que teve dificuldades para se comunicar com secretários do Gabinete e seguir a cadeia de comando da Casa Branca, liderada pela chefe de Gabinete Susie Wiles. Com frequência, o bilionário provocava crises com comentários inesperados ou fora da linha oficial em publicações no X, incluindo o compartilhamento de planos não revisados para desmantelar agências federais.

"Patriota e amigo"

Embora o risco político representado por Musk tenha ficado evidente na terça, depois que os democratas exploraram o investimento de cerca de US$ 20 milhões feito por ele na eleição de Wisconsin, Trump já teria começado a preparar a saída do sul-africano do governo mais de uma semana antes da eleição — inclusive em uma reunião de Gabinete em 24 de março, onde disse aos participantes que Musk faria a transição para fora do governo, segundo uma das fontes, que não estava na reunião, mas foi informada sobre o que foi dito.

Um alto funcionário do governo confirmou que Trump discutiu a saída de Musk na reunião. Logo após fazer o anúncio, o presidente americano convidou repórteres para o final do encontro, momento em que elogiou o magnata.

Os secretários do Gabinete, muitos dos quais haviam entrado em conflito com Musk poucas semanas antes devido à sua abordagem agressiva de cortes burocráticos, também elogiaram sua campanha para reduzir os custos do governo, acrescentou o político.

— Elon, quero te agradecer. Sei que você passou por muita coisa — disse Trump, mencionando ameaças de morte e atos de vandalismo contra os carros da Tesla, antes de chamá-lo de “patriota” e “amigo”.

Ambos deram sinais públicos de que a transição estava próxima. Quando Bret Baier, da rede conservadora Fox News, perguntou a Musk na última quinta-feira se ele estaria pronto para sair quando seu status de funcionário especial expirasse, ele praticamente declarou missão cumprida: “Acho que teremos realizado a maior parte do trabalho necessário para reduzir o déficit em US$ 1 trilhão dentro desse prazo”. Na noite de segunda-feira, Trump disse a repórteres que “em algum momento, Elon vai querer voltar para sua empresa”.

— Como o presidente disse, esta Casa Branca adoraria manter Elon por aqui o máximo possível — afirmou o porta-voz da Casa Branca, Harrison Fields, na terça-feira, enquanto os resultados da eleição em Wisconsin eram divulgados. — Elon tem sido fundamental na execução da agenda do presidente e continuará esse bom trabalho até que o presidente diga o contrário.

