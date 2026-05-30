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EUA Trump continua gozando de "excelente" saúde, mas precisa perder peso, segundo seu médico O presidente mais velho a assumir o cargo, Trump tem se gabado repetidamente de seu vigor mental e físico em comparação com seu antecessor democrata, Joe Biden

Donald Trump continua gozando de uma saúde "excelente", mas precisa perder peso e fazer mais exercícios, segundo o último exame médico anual do mandatário americano, realizado poucas semanas antes de seu 80º aniversário.

Trump, republicano e o presidente mais velho a assumir o cargo, tem se gabado repetidamente de seu vigor mental e físico em comparação com seu antecessor democrata, Joe Biden, que deixou a Casa Branca aos 82 anos.

"O presidente Trump mantém excelente condição de saúde, demonstrando uma sólida função cardíaca, pulmonar, neurológica e física em geral", declarou o médico presidencial, o capitão da Marinha Sean Barbabella, que o considerou "plenamente apto para desempenhar todas as funções de comandante em chefe e chefe de Estado".

O relatório de três páginas divulgado na noite de sexta-feira (29) descreve o exame médico e os testes diagnósticos realizados na terça-feira em Trump no hospital militar Walter Reed, perto de Washington.

Segundo Barbabella, a idade cardíaca de Trump é "cerca de 14 anos menor que sua idade cronológica" de 79 anos, e o presidente obteve "30 de 30" na avaliação cognitiva.

Trump mede 1,91 metro e pesa 108 kg, em comparação com os 101,6 kg registrados em seu exame de saúde de abril de 2025.

"Foram fornecidas orientações preventivas, incluindo a recomendação de modificar a alimentação, tomar aspirina em baixa dosagem, aumentar a atividade física e continuar a perda de peso", indica o texto.

Trump, que completará 80 anos em 14 de junho, toma três medicamentos, dois deles destinados a controlar seu nível de colesterol e o terceiro, aspirina, para prevenir doenças cardíacas.

"Ferimento por bala"

O relatório também menciona "uma cicatriz na orelha direita correspondente a um ferimento por bala anterior", sequela da tentativa de assassinato contra Trump, então candidato à presidência, durante um comício eleitoral na Pensilvânia em 2024.

O exame de terça-feira foi o terceiro desde a posse de Trump, em 20 de janeiro de 2025, o que representa até agora um ritmo semestral de avaliações médicas, em vez da frequência anual habitual.

"Tudo correu PERFEITAMENTE bem", escreveu Trump após esses exames.

Desde seu retorno ao poder em janeiro de 2025, o líder americano apresenta um hematoma persistente na mão direita, coberto por maquiagem, que o relatório divulgado na sexta-feira atribui "aos frequentes apertos de mão", somados "ao uso de aspirina para fins de prevenção cardiovascular".

Em alguns eventos oficiais, também foi visto aparentemente fechando os olhos durante vários segundos, embora tenha negado repetidamente ter adormecido.

A Casa Branca também revelou que Trump sofre de insuficiência venosa crônica, uma condição comum e benigna que provoca inchaço e até câimbras.

O presidente reduziu seus deslocamentos dentro dos Estados Unidos em comparação com seu primeiro mandato (2017-2021), mas mantém um ritmo bastante intenso de viagens ao exterior e responde com frequência à imprensa.

Durante seu primeiro mandato, foi acusado de falta de transparência sobre sua saúde, especialmente quando foi hospitalizado após contrair covid em outubro de 2020.

O estado de saúde do presidente americano não desperta na opinião pública questionamentos tão insistentes quanto os que cercavam Biden no final de seu mandato, quando o democrata costumava sofrer quedas ou episódios de confusão.

Mas muitos americanos têm dúvidas sobre as capacidades de Trump.

Em uma pesquisa recente do Washington Post/ABC News/Ipsos, 59% dos entrevistados consideram que Trump não tem capacidade mental para dirigir o país, e 55% acreditam que ele não possui a saúde física necessária.

O presidente americano garante estar em plena forma.

"Sinto-me como há cinquenta anos. É uma loucura", declarou em 12 de maio.

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