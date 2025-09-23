A- A+

ESTADOS UNIDOS Trump contraria democratas e nega reunião com oposição para evitar shutdown do governo dos EUA O republicano acusou a oposição de exigir mais de US$ 1 trilhão em gastos para, segundo ele, financiar seguro de saúde para imigrantes ilegais

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, expressou nesta terça-feira, 23, indisposição em se reunir com lideranças democratas para evitar a paralisação do governo. O Congresso precisa aprovar uma legislação de financiamento até o final deste mês para garantir a manutenção das atividades federais.

Mais cedo, representes democratas haviam afirmado que um encontro com o presidente aconteceria nesta semana.

"Depois de analisar os detalhes das exigências ridículas e pouco sérias feitas pelos democratas da minoria radical de esquerda em troca de seus votos para manter nosso próspero país aberto, decidi que nenhuma reunião com seus líderes do Congresso poderia ser produtiva", escreveu Trump, em publicação na Truth Social.





O republicano acusou a oposição de exigir mais de US$ 1 trilhão em gastos para, segundo ele, financiar seguro de saúde para imigrantes ilegais, cirurgias de transição de gênero para menores de idade e permitir a abertura das fronteiras. "Os democratas no Congresso parecem ter perdido completamente o rumo", disse.

Trump avisou que apenas dialogará com os democratas quando essas supostas demandas forem revertidas. "Aos líderes do Partido Democrata, a bola está com vocês. Aguardo ansiosamente para encontrá-los quando se tornarem realistas sobre os valores que nosso país defende", destacou.

