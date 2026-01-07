A- A+

Estados Unidos Trump convida Petro à Casa Branca em sua primeira conversa telefônica Nesta quarta, Petro convocou marchas em todo o país em repúdio às ameaças de Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, convidou seu par colombiano Gustavo Petro a visitar a Casa Branca em sua primeira conversa telefônica, em meio às ameaças de Washington de uma possível ação militar no país sul-americano.

Após a escalada de tensões e trocas de acusações, os presidentes amenizaram o tom.

"Foi uma grande honra falar com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, que me telefonou para explicar a situação das drogas e de outros desacordos que tivemos. Agradeci sua chamada e seu tom, e espero me reunir com ele em um futuro próximo", escreveu Trump em sua mensagem.

"Estão sendo feitos acertos entre o secretário de Estado Marco Rubio e o chanceler da Colômbia. A reunião vai acontecer na Casa Branca", acrescentou.

Nesta quarta, Petro convocou marchas em todo o país em repúdio às ameaças de Trump. O presidente americano acusou seu par colombiano, sem provas, de ser um líder do narcotráfico e disse que "não teria problema" em realizar uma incursão militar em solo colombiano semelhante à realizada na Venezuela.

Petro assinalou que pensava em fazer um discurso "muito duro", mas mudou de ideia após o telefonema, que durou pelo menos uma hora.

O dirigente colombiano assegurou que pediu a seu colega americano que "se restabeleçam os contatos diretos entre chancelarias e presidentes" de ambas as nações.

Os dois também falaram sobre o tráfico de drogas e a situação na Venezuela, após o bombardeio de sábado que culminou com a detenção de Nicolás Maduro, agora deposto e preso nos Estados Unidos.

Por ora não há uma data para o encontro, ao qual o presidente colombiano disse que atenderá.

"Chegaram a convencer Trump de que eu era o rei da fábrica de cocaína [...] Trump não é bobo", disse.

Petro e Trump tiveram repetidos desencontros sobre temas como narcotráfico, tarifas e imigração. Colômbia e Estados Unidos, aliados militares e econômicos históricos, estão em um dos piores momentos de sua relação bilateral.

Veja também