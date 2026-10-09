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USA Trump cria comissão para investigar governadora do Fed Audiência está marcada para 5 de novembro, em nova tentativa do presidente americano de destituir Lisa Cook, após a Suprema Corte bloquear seu afastamento

O presidente americano, Donald Trump, criou uma comissão para investigar Lisa Cook, governadora do Fed há tempos na mira do republicano por suposta fraude hipotecária, informou a Casa Branca nesta sexta-feira (9).

Este grupo vai celebrar uma audiência presencial sobre Cook em 5 de novembro na Casa Branca, em uma nova tentativa de Trump para destituir esta governadora do Federal Reserve (banco central americano).

Há alguns meses, a Suprema Corte bloqueou a destituição de Cook ordenada por Trump. Foi a primeira vez em 113 anos de história do Fed que um presidente tomou uma medida do tipo contra um dos membros da instituição, encarregada da política econômica dos Estados Unidos.

A máxima corte do país considerou que a governadora do Fed não foi notificada de sua suspensão, nem lhe foi dada a oportunidade de se defender das acusações feitas contra ela.

"Como presidente, é meu dever garantir que as leis sejam cumpridas fielmente, o que inclui destituir os subordinados nos quais não se pode confiar", afirmou Trump no comunicado datado de 7 de outubro.

Logo após o anúncio da Casa Branca, os advogados da governadora mostraram sua profunda preocupação com esta audiência.

"À luz das repetidas declarações do presidente nas quais afirma que já decidiu destituir a governadora Cook — independentemente dos fatos e das provas —, temos sérias dúvidas de que esta 'audiência' seja legítima e se ajuste à lei", afirmaram Abbe Lowell e Norm Eisen em um comunicado.

Durante seus dois mandatos, Trump entrou em choque com o Fed por suas decisões sobre política monetária. O presidente pediu a seus membros que reduzam as taxas de juros para fazer a economia crescer em um momento que a instituição tende a elevá-las para frear a inflação.

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