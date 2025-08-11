Trump critica economista Paul Krugman por suposto pessimismo
"Tem estado errado por anos, já que todos os mercados têm atingido novos recordes", disse o republicano
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou o economista Paul Krugman, vencedor do Prêmio Nobel e colunista do jornal The New York Times, na madrugada desta segunda-feira, 11. "Tem previsto desgraça e pessimismo desde o meu grande sucesso eleitoral em 2016", disse Trump, na Truth Social.
Krugman "tem estado errado por anos, já que todos os mercados têm atingido novos recordes", disse Trump.
Em artigo publicado no dia 4 de agosto, Krugman alertou, para um cenário político "extremamente perigoso" nos Estados Unidos, diante do enfraquecimento da economia e da queda de aprovação de Donald Trump.
Conteúdo traduzido com o auxílio de inteligência artificial, editado e revisado pela redação Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.