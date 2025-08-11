Seg, 11 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda11/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
ESTADOS UNIDOS

Trump critica economista Paul Krugman por suposto pessimismo

"Tem estado errado por anos, já que todos os mercados têm atingido novos recordes", disse o republicano

Reportar Erro
Trump critica economista Paul Krugman por suposto pessimismoTrump critica economista Paul Krugman por suposto pessimismo - Foto: Jim Watson/AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou o economista Paul Krugman, vencedor do Prêmio Nobel e colunista do jornal The New York Times, na madrugada desta segunda-feira, 11. "Tem previsto desgraça e pessimismo desde o meu grande sucesso eleitoral em 2016", disse Trump, na Truth Social.

Krugman "tem estado errado por anos, já que todos os mercados têm atingido novos recordes", disse Trump.

Leia também

• Trump espera que a China quadruplique os pedidos de soja

• UE tem reunião de emergência sobre a Ucrânia antes do encontro Putin-Trump

• Trump pede para pessoas sem-teto irem para 'longe' de Washington

Em artigo publicado no dia 4 de agosto, Krugman alertou, para um cenário político "extremamente perigoso" nos Estados Unidos, diante do enfraquecimento da economia e da queda de aprovação de Donald Trump.

Conteúdo traduzido com o auxílio de inteligência artificial, editado e revisado pela redação Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter