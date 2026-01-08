Trump critica "estupidez" de senadores republicanos que votaram para limitar seus poderes militares

A- A+

O presidente Donald Trump classificou nesta quinta-feira (8) como "estupidez" a colaboração de cinco senadores republicanos para aprovar um projeto de lei que limitaria seus poderes militares na Venezuela.

"Os republicanos deveriam se envergonhar dos senadores que acabaram de votar com os democratas para tentar nos tirar nossa capacidade de lutar e defender os Estados Unidos da América", declarou Trump em sua rede Truth Social.

"De qualquer forma, e apesar de sua 'estupidez', a Lei de Poderes de Guerra é inconstitucional", sustentou Trump, em alusão à resolução aprovada pouco antes no Senado.

A resolução representa apenas mais um passo até a votação decisiva, na próxima semana.

Esse projeto de lei para limitar, no caso específico da Venezuela, os poderes de declarar guerra e empreender ações militares tem poucas chances de se tornar realidade.

Mesmo que a Câmara de Representantes (câmara baixa) aprovasse o projeto, Trump poderia vetá-lo. E, para superar o veto presidencial, ambas as casas precisariam demonstrar maiorias muito superiores.

Os senadores "Susan Collins, Lisa Murkowski, Rand Paul, Josh Hawley e Todd Young não deveriam voltar a ser eleitos para nenhum cargo", exigiu Trump.

"Essa votação prejudica gravemente a autodefesa dos Estados Unidos e a segurança nacional, e limita a autoridade do presidente como Comandante em Chefe", clamou.

O debate constitucional começou com os ataques contra supostas lanchas do narcotráfico no Caribe e se intensificou com a operação militar, que incluiu bombardeios, para capturar o presidente Maduro e sua esposa, Cilia Flores.

Especialistas críticos dos poderes de guerra invocados pelo presidente Trump consideram que esse tipo de medida só pode ser aprovado pelo Congresso.

A Constituição concede ao poder legislativo a prerrogativa de declarar guerra, salvo em caso de urgência evidente.

Os favoráveis ao governo Trump consideram que se tratam de ações letais, mas de aplicação das leis antidrogas, o que ainda é reforçado pela classificação de "terroristas" atribuída aos cartéis de drogas.

Segundo esses, no caso de Maduro, sua captura seria legal porque ele não era o chefe de Estado reconhecido pelos Estados Unidos e, além disso, era considerado responsável pela entrada no país de toneladas de cocaína.

