ESTADOS UNIDOS

Trump critica ineficácia da ONU e diz ter encerrado sete guerras sem reconhecimento

O presidente argumentou que precisou agir "no lugar da ONU" para encerrar conflitos

Donald Trump na reunião da ONU deste 23 de setembro de 2025Donald Trump na reunião da ONU deste 23 de setembro de 2025 - Foto: Timothy A. Clary/AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou seu discurso na Assembleia Geral da ONU nesta terça-feira, 23, para criticar a própria organização, acusando-a de ineficácia diante de conflitos globais.

Ele afirmou ter encerrado sete guerras "intermináveis" em oito meses, mas disse que "mesmo ajudando a terminar guerras, nunca recebi um agradecimento da ONU por isso" Segundo Trump, a instituição "só escreve cartas e suas palavras vazias não resolvem guerras".

O presidente argumentou que precisou agir "no lugar da ONU" para encerrar conflitos. Trump destacou ainda o fortalecimento da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), que, segundo ele, está "mais forte e poderosa do que em qualquer período na História".

 

O republicano também defendeu a necessidade de impedir que o Irã desenvolva armas nucleares, classificando-as como "um grande perigo". Ao mesmo tempo, exaltou a capacidade militar norte-americana: "temos as melhores armas do mundo. Não gostamos de usá-las, mas precisamos às vezes".
 

