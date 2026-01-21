Qua, 21 de Janeiro

CRÍTICAS

Trump critica Powell, diz que anunciará logo novo presidente do Fed e cobra queda em juros

O presidente norte-americano voltou a dizer que banqueiro está "sempre atrasado" em relação às taxas de juros

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Jerome PowellO presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Jerome Powell - Foto: Jim Watson / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a criticar o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, e afirmou que irá anunciar um sucessor para a cadeira da chefia do BC dos EUA "em breve", em discurso no Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, nesta quarta-feira, 21.

"Todos os que eu entrevistei para ocupar cargo de presidente do Fed são ótimos. Atualmente, nós temos um péssimo presidente do Fed, é o Jerome 'atrasado demais' Powell", disse Trump, ao defender que os EUA deveriam pagar a menor taxa de juros entre todos os países .

Trump voltou a dizer que Powell está "sempre atrasado" em relação às taxas de juros, pontuando que espera que o futuro presidente do Fed "faça o trabalho certo" no cargo.

