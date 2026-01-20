Ter, 20 de Janeiro

ESTADOS UNIDOS

Trump critica Reino Unido por abrir mão de ilha que abriga base militar americana

Ilha de Diego Garcia abriga uma base militar americana, que Trump classificou como vital

Donald Trump, presidente dos Estados UnidosDonald Trump, presidente dos Estados Unidos - Foto: Andrew Caballero-Reynolds/AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou o Reino Unido pela devolução da Ilha de Diego Garcia à antiga colônia inglesa de Ilhas Maurício, no Oceano Índico, "sem motivo algum".

Diego Garcia abriga uma base militar americana, que Trump classificou como vital.

"Não há dúvida de que China e Rússia notaram este ato de total fraqueza", escreveu Trump na rede Truth Social, nesta terça-feira (20).

China e Rússia "são potências Internacionais que apenas reconhecem a FORÇA", prosseguiu. E é pelo uso da força que "os Estados Unidos da América, sob minha liderança, são agora, apenas um ano depois da posse de Trump, respeitados como nunca", afirmou o líder americano.

Trump classificou o ato do governo britânico como uma "grande estupidez" e afirmou que ele se junta à lista de razões pelas quais acredita que os Estados Unidos precisam assumir o controle da Groenlândia.

"A Dinamarca e seus aliados europeus têm que FAZER A COISA CERTA", concluiu.

Na publicação, Trump ainda qualificou o Reino Unido como "nosso 'brilhante' aliado da Otan", em referência à Organização do Tratado do Atlântico Norte.
 

