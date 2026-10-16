A- A+

Conflito Trump critica retomada de ataques ucranianos a refinarias russas; Zelenski reage com ironia Em entrevista à emissora Newsmax, o presidente americano condenou os novos ataques ucranianos e acrescentou que a ofensiva está encarecendo os preços mundiais da energia

A relação entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o ucraniano Volodmir Zelenski piorou nesta sexta-feira, 16, após o americano afirmar que os novos ataques da Ucrânia contra refinarias de petróleo russas são "uma vergonha" e Zelenski responder com ironia a questionamentos sobre Trump em uma reunião com líderes europeus em Bruxelas.

Em entrevista à emissora Newsmax, Trump condenou os novos ataques ucranianos e acrescentou que a ofensiva está encarecendo os preços mundiais da energia.

O republicano criticou duramente o presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, ao afirmar que ele estaria menos disposto do que o presidente russo, Vladimir Putin, a chegar a um acordo para pôr fim à guerra.

"Deveria acabar em breve. Na verdade, acho que ambos gostariam de ver a guerra terminar", disse Trump à Newsmax. "Mas acho que Zelenski é mais difícil de lidar do que Putin", acrescentou.

Zelenski se reuniu em Bruxelas com o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte, e manteve uma série de reuniões bilaterais com líderes europeus antes de participar, nesta sexta-feira, 16, de uma cúpula da União Europeia.

Questionado pela SkyNews sobre se estava sendo tratado como bode expiatório, Zelenski respondeu apenas com um sorriso irônico.

Entenda o agravamento do conflito

Na quinta-feira (15), drones ucranianos atingiram uma refinaria de petróleo na região russa de Ryazan, num ataque que marcou o fim do 'cessar-fogo' energético anunciado por Trump na semana passada, em conjunto com um acordo para comprar diesel russo como uma maneira de amenizar a alta dos combustíveis nos EUA às vésperas das eleições legislativas de 3 de novembro.

O bombardeio ocorreu também num momento em que Kiev está sob pressão de novos ataques russos com drones a jato e depois de ter perdido acesso completo à rede de internet via satélite Starlink, de Elon Musk.

Zelenski criticou Trump por um acordo envolvendo a importação de diesel russo e pelas restrições ao acesso ucraniano a informações de inteligência ocidentais. O presidente também reclamou de limitações impostas ao uso dos terminais de comunicação Starlink, fabricados pela empresa de Elon Musk.

Em entrevista ao programa Piers Morgan, o presidente ucraniano afirmou que se sentia traído pelo acordo entre Trump e o presidente russo, Vladimir Putin, e pelas decisões recentes de Washington.



Veja também