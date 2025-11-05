A- A+

G20 Trump critica reunião do G20 na África do Sul e diz que país "nem deveria estar mais" no grupo Ao longo deste ano, o presidente estadunidense criticou diversas vezes o que chamou de "genocídio" contra minoria branca na África do Sul

O presidente dos EUA, Donald Trump, criticou nesta quarta-feira, 5, a presidência do G20 pela África do Sul e sinalizou que não irá ao encontro, previsto para acontecer entre 22 a 23 de novembro.

"A África do Sul não deveria mais fazer parte do G20, ou de qualquer grupo G, com tudo o que está acontecendo lá", afirmou ele, ao discursar no fórum America Business, em Miami.

Ao longo deste ano, Trump criticou diversas vezes o que chamou de "genocídio" contra minoria branca na África do Sul. Contudo, nesta quarta-feira, os comentários aconteceram em um contexto de críticas generalizadas ao que Trump classificou como "fracasso de gestões socialistas" ao redor do mundo e seus "temores" de que o mesmo aconteça em Nova York, sob gestão do prefeito recém-eleito Zohran Mamdani.

"Democratas colocaram um comunista no comando da maior cidade do planeta. Mas veja a Cuba comunista e a Venezuela socialista, e como funciona bem", ironizou. "Acompanhamos de perto e estamos vendo o que acontece na África do Sul e na América do Sul", acrescentou.

Sobre os resultados das eleições regionais dos EUA, Trump alertou que elas representam um "perigo" para o país, caso representem uma retomada de lideranças políticas democratas. "A gestão Biden nos deu gastos massivos, disparou a inflação e abriu fronteiras para aliens. Estamos em perigo de ter isso de novo depois das eleições de ontem", disse. "Enquanto eu estiver no poder, os EUA não serão comunistas de maneira nenhuma".



