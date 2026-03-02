Trump critica Starmer por demorar a autorizar uso de base britânica contra o Irã
O primeiro-ministro britânico aprovou no domingo (1) o uso da base militar Diego Garcia, no Oceano Índico
Donald Trump criticou nesta segunda-feira (2) o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, por demorar a permitir que as forças dos Estados Unidos utilizassem a base militar de Diego Garcia, no Oceano Índico, contra o Irã, em entrevista ao jornal The Daily Telegraph.
O líder trabalhista anunciou na noite de domingo que aceitou que Washington utilize as bases militares britânicas para atacar locais de lançamento de mísseis iranianos, como foi solicitado pelas autoridades dos Estados Unidos.
Entre as bases que os Estados Unidos pediram para utilizar está o complexo militar estratégico de Diego Garcia, no arquipélago de Chagos.
"Levou tempo demais. Tempo demais", declarou o presidente americano ao Telegraph.
"Estamos muito decepcionados com Keir" Starmer, acrescentou Trump.
Após anos de negociações, Londres aceitou recentemente devolver o arquipélago de Chagos às Ilhas Maurício, ex-colônia britânica à qual pertencia este conjunto de ilhas do Oceano Índico, com a condição de manter a base militar no arquipélago.