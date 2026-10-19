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Diplomacia Trump critica Zelensky e diz que 'é hora de outra pessoa' negociar em nome da Ucrânia O republicano ainda mostrou solidariedade com a Rússia, alegando que Moscou "fez muito pouco pelo Irã, e isso é positivo"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (19) que "é hora de outra pessoa" negociar em nome da Ucrânia, ao criticar o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Falando com repórteres antes de embarcar para um comício no Kansas, Trump argumentou que Zelensky não está ajudando a colocar um fim à guerra com a Rússia. "Ele deveria ter feito um acordo há muito tempo", acrescentou. "Compartilhamos inteligência com Ucrânia; demos muito, mas eles não nos dão nada em troca".

O republicano ainda mostrou solidariedade com a Rússia, alegando que Moscou "fez muito pouco pelo Irã, e isso é positivo". Segundo ele, Moscou poderia ter feito muito mais para ajudar o regime de Teerã, mas não o fez.

Para Trump, a situação está favorável em relação ao Irã e ele está negociando diesel com a Rússia. Perguntado sobre participar de uma reunião trilateral com o presidente chinês, Xi Jinping, e o líder russo, Vladimir Putin, ele respondeu que "está disposto" e que o encontro seria com base em uma agenda de desnuclearização.

"Conversaria com Xi Jinping sobre Ucrânia; Xi tem se mostrado justo em relação à Ucrânia", pontuou.

O mandatário também comentou os recentes protestos em toda a Europa e argumentou que o continente "precisa fechar suas fronteiras e tirar as pessoas que odeiam seu país". Em sua visão, o presidente francês, Emmanuel Macron, está cometendo um grande erro e "Paris vai se tornar uma 'cidade muçulmana' muito em breve".

À respeito de uma reunião com o líder norte-coreano Kim Jong Un no próximo mês, ele disse: "Não tenho certeza se alguém está pedindo encontro".

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