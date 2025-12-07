Dom, 07 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornaldomingo06/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
DECEPÇÃO

Trump critica Zelensky por não ter lido proposta de paz para Ucrânia

Há algumas semanas, Washington apresentou uma proposta sobre o fim do conflito entre Rússia e Ucrânia

Reportar Erro
Donald Trump, presidente do Estados, revelou decepção com o ucraniano, Volodimir ZelenskyDonald Trump, presidente do Estados, revelou decepção com o ucraniano, Volodimir Zelensky - Foto: Paul Morigi / Getty Images via AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste domingo (7)que estava "um pouco decepcionado" com seu par ucraniano, Volodimir Zelensky, por não se envolver no plano para pôr fim à guerra com a Rússia.

"Temos conversado com o presidente Putin e com os líderes ucranianos, incluindo Zelensky, e devo dizer que estou um pouco decepcionado que o presidente Zelensky ainda não tenha lido a proposta, isso foi há algumas horas", disse Trump a jornalistas quando foi perguntado sobre o conflito no tapete vermelho do Kennedy Center Honors.

Leia também

• Petro denuncia descoberta de corpos no mar da Colômbia que "podem ser" de vítimas de bombardeio

• Kremlin diz que nova estratégia de segurança dos EUA concorda com 'visão' da Rússia

• Filho de Trump multiplica fortuna por 10 após retorno do pai à Casa Branca, segundo Forbes

Há algumas semanas, Washington apresentou uma proposta sobre o fim do conflito, atualmente objeto de negociações separadas com autoridades de Moscou e Kiev.

Vários dias de negociações entre autoridades americanas e ucranianas, incluindo Zelensky, concluíram-se no sábado sem um avanço aparente, embora o mandatário ucraniano tenha se comprometido a continuar as conversas em direção a uma "paz real".

Essas reuniões ocorreram depois que os enviados americanos Steve Witkoff e Jared Kushner, este último genro de Trump, se reuniram com o presidente russo, Vladimir Putin, no Kremlin, onde Moscou rejeitou partes da proposta de Washington.

O plano dos Estados Unidos passou por vários rascunhos desde que surgiu no mês passado, em meio a críticas de que era demasiadamente indulgente com a Rússia, que invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter