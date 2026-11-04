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Estados Unidos Trump culpa governador do Texas por derrota no Estado e sinaliza veto a democratas "Vou me tornar um comentarista político, bom e ruim, sobre as razões que esses candidatos ganharam e perderam!", disse o presidente americano

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez uma série de publicações em tom queixoso na rede Truth Social na madrugada desta quarta-feira, 4, após a divulgação de resultados que apontam para uma vitória ampla do Partido Democrata nas eleições parlamentares de meio de mandato.

"Vou me tornar um comentarista político, bom e ruim, sobre as razões que esses candidatos ganharam e perderam!", disse Trump.

Em outra publicação, o presidente culpou o governador do Texas, Greg Abbott, pela derrota no Estado para o democrata James Talarico. "Se ele não tivesse se tornado um RINO (sigla para "republicano apenas no nome", em inglês) nos últimos seis meses da sua vida política, não teria perdido. Ele voltou à fórmula original, e isso não foi bonito", afirmou.

O governador do Texas, Greg Abbott Foto: Getty Images via AFP

O republicano também publicou uma foto de um boné vermelho com a palavra "veto" escrita em branco, em referência à promessa de que se tornaria o "senhor Veto" para barrar as iniciativas dos democratas no Congresso, caso os rivais tomassem o controle da Câmara e do Senado.

Em outra publicação, o presidente criticou comentários feitos pelo ex-prefeito democrata de Nova York Bill de Blasio na Fox News, uma emissora alinhada aos republicanos.

"Por que a Fox News tem o pior prefeito na história da cidade de Nova York ao vivo, falando como um lunático? Ele deixou a cidade em desgraça, com danos incalculáveis, e agora nos diz como comandar a América?", questionou Trump.

A emissora norte-americana "tem responsabilidade pelas derrotas" republicanas por frequentemente dar espaço para os democratas, ainda segundo o presidente.

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