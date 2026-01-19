A- A+

ESTADOS UNIDOS Trump culpa Noruega por não vencer Nobel e diz "não se sentir obrigado a pensar apenas na paz" Trump questionou a soberania da Dinamarca sobre a Groenlândia e voltou a dizer que há uma "ameaça russa e chinesa" no território

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse em uma carta ao primeiro-ministro da Noruega "não se sentir mais obrigado a pensar apenas na paz" por não ter recebido o Prêmio Nobel da Paz, de acordo com a agência de notícias Reuters

"Caro Jonas: dado que seu país decidiu não me conceder o Prêmio Nobel da Paz por eu ter parado mais de 8 guerras, já não me sinto obrigado a pensar exclusivamente na paz - embora ela continue sendo predominante -, e agora posso pensar no que é bom e adequado para os Estados Unidos da América", afirmou Trump na carta enviada ao premiê norueguês, Jonas Gahr Støre, no domingo, 18.

Segundo a Reuters, a carta foi uma resposta a uma mensagem enviada a Trump pelo primeiro-ministro norueguês e pelo presidente da Finlândia, Alexander Stubb, na qual se opunham à decisão de Trump de impor tarifas a aliados europeus por se recusarem a permitir que os Estados Unidos assumam o controle da Groenlândia.

Trump questionou a soberania da Dinamarca sobre a Groenlândia e voltou a dizer que há uma "ameaça russa e chinesa" no território.





"A Dinamarca não consegue proteger aquela terra [Groenlândia] da Rússia ou da China e, afinal, por que eles teriam um 'direito de propriedade'? Não há documentos escritos; é apenas o fato de um barco ter desembarcado lá há centenas de anos, mas nós também tivemos barcos que desembarcaram lá. Fiz mais pela Otan do que qualquer outra pessoa desde a sua fundação e, agora, a Otan deveria fazer algo pelos EUA. O mundo não estará seguro a menos que tenhamos controle completo e total da Groenlândia", completou Trump.

O primeiro-ministro norueguês afirmou nesta segunda-feira, 19, que a carta de Trump foi uma resposta a uma mensagem que ele enviou para questionar as tarifas impostas sobre a Noruega.

"Ela foi uma resposta a uma breve mensagem que enviei ao presidente Trump mais cedo no mesmo dia. (...) A resposta de Trump chegou pouco depois do envio da [minha] mensagem. Foi decisão dele compartilhar sua mensagem com outros líderes da Otan. (...) Quanto ao Prêmio Nobel da Paz, expliquei de forma clara, inclusive ao presidente Trump, o que é bem conhecido: o prêmio é concedido por um Comitê Nobel independente e não pelo governo norueguês", disse em comunicado.

No domingo, Trump voltou a pressionar a Dinamarca em relação à Groenlândia, alegando que o país europeu falhou em conter a influência russa sobre o território. Em publicação na rede Truth Social, no domingo, Trump afirmou que "chegou a hora" de resolver a questão, "e isso será feito!!!", completou.

Na publicação, o presidente afirma que a Otan vem alertando há duas décadas sobre a necessidade de reduzir a presença russa na região, mas o governo dinamarquês "não fez nada" para enfrentar o problema. O republicano tem defendido abertamente a incorporação da Groenlândia aos Estados Unidos.

A proposta, rejeitada tanto por Copenhague quanto pelo governo autônomo da ilha, reacendeu tensões diplomáticas. Líderes dinamarqueses reiteraram que o território não está à venda e que a Groenlândia já é protegida pelo acordo de defesa coletiva da Otan.

Veja também