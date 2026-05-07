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Acordo comercial Trump dá à UE até 4 de julho para implementar acordo comercial com EUA Passado esse prazo, as tarifas impostas por Washington à UE "subiriam imediatamente para níveis muito mais elevados", advertiu o presidente americano em sua rede social Truth Social

Donald Trump anunciou nesta quinta-feira (7) que deu prazo até 4 de julho para que a União Europeia coloque em prática o acordo comercial alcançado com os Estados Unidos, após uma conversa telefônica com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

Passado esse prazo, as tarifas impostas por Washington à UE "subiriam imediatamente para níveis muito mais elevados", advertiu o presidente americano em sua rede social Truth Social.

O republicano afirmou que já havia conversado com Ursula von der Leyen para anunciar a data.

No dia 4 de julho deste ano serão comemorados os 250 anos desde que as colônias americanas declararam sua independência do domínio britânico.

O bloco dos 27 membros da UE e os Estados Unidos alcançaram um acordo no mês de julho passado pelo qual as tarifas sobre a maioria dos produtos da UE foram fixadas em 15%.

A versão definitiva do pacto ainda precisa ser aprovada pelos Estados-membros, o que provocou frustração em Washington.

Trump prometeu na semana passada aumentar as tarifas sobre carros e caminhões da UE para 25% por descumprimento do acordo.

Chipre, que ocupa a presidência rotativa do Conselho da União Europeia, afirmou que queria manter o "impulso positivo" nas conversas com os eurodeputados em 19 de maio.

"Tenho esperado pacientemente que a UE cumpra sua parte do histórico acordo comercial que acertamos em Turnberry, o maior acordo comercial da história!", acrescentou Trump na Truth Social.

No fim de março, os legisladores da UE deram sinal verde ao acordo tarifário com Trump, mas também solicitaram salvaguardas adicionais.

Apesar da aprovação condicional do Parlamento Europeu, o acordo ainda precisa ser negociado com os Estados-membros da UE antes que o bloco possa implementá-lo.

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