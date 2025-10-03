Sex, 03 de Outubro

Trump dá ao Hamas até 19h00 (BRT) de domingo para aceitar acordo sobre Gaza

"Se este acordo final não for alcançado, um inferno total, como ninguém jamais viu, se desencadeará sobre o Hamas", disse o presidente norte-americano

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, emitiu um ultimato ao Hamas nesta sexta-feira (3) para que aceite seu acordo de paz em Gaza até 19h00 de domingo (horário de Brasília), sob pena de enfrentar um "inferno total".

O Hamas tem até "domingo à noite, às 18h (horário de Washington, D.C.)", publicou Trump em sua plataforma Truth Social. "Se este ACORDO FINAL não for alcançado, um INFERNO TOTAL, como ninguém jamais viu, se desencadeará sobre o Hamas", disse ele.

• Hamas pede mais tempo para analisar plano de Trump para Gaza

• Flotilha para Gaza diz que seu último barco foi "interceptado" por Israel

• Netanyahu elogia Marinha israelense por interceptar flotilha que viajava para Gaza

