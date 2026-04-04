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CONFLITO

Trump dá ao Irã 48 horas para chegar a acordo sobre Ormuz ou EUA desatará "o inferno"

Em um primeiro momento, em 21 de março, Trump havia ameaçado "aniquilar" as centrais elétricas do Irã, começando pela maior do país

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Donald Trump, presidente dos Estados UnidosDonald Trump, presidente dos Estados Unidos - Foto: Alex Brandon/POOL/AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou, neste sábado (4), que o Irã tem 48 horas para chegar a um acordo sobre a reabertura do estratégico Estreito de Ormuz ou enfrentará o "inferno".

"Lembrem-se de quando eu dei ao Irã dez dias para FECHAR UM ACORDO ou ABRIR O ESTREITO DE ORMUZ", escreveu Trump em sua plataforma, Truth Social, em referência ao ultimato emitido em 26 de março.

"O tempo está acabando: 48 horas antes que todo o inferno desate sobre eles", disse o presidente, acrescentando: "Glória a DEUS!".

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Em um primeiro momento, em 21 de março, Trump havia ameaçado "aniquilar" as centrais elétricas do Irã - começando pela maior do país - se Teerã "não abrir COMPLETAMENTE, SEM AMEAÇAS, o Estreito de Ormuz em um prazo de 48 HORAS", escreveu.

No entanto, dois dias depois, declarou que Washington estava mantendo "conversas muito boas e produtivas" com as autoridades iranianas e que havia adiado por cinco dias qualquer ataque contra as centrais elétricas.

Posteriormente, voltou a prorrogar o prazo, fixando seu vencimento para as 00h00 GMT de terça-feira (21h de segunda-feira em Brasília).

Especialistas indicaram que ataques contra a infraestrutura energética civil poderiam constituir um crime de guerra.

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