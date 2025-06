Trump dá espaço para negociadores dos EUA suspenderem controles de exportação para China

A- A+

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, autorizou a equipe do secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, responsável por conversas de acordos comerciais, a negociar a remoção das recentes restrições à venda de uma ampla variedade de tecnologia e outros produtos para a China, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.

Nesta segunda-feira, representantes dos EUA e da China se reúnem em Londres para uma nova rodada de diálogos.

A estratégia é considerada inovadora, que ressalta o impacto dos controles de terras raras da China nas indústrias americanas.

"Historicamente, os controles de exportação nunca foram usados como alavanca para negociações comerciais", disse Kevin Wolf, sócio da Akin Gump Strauss Hauer & Feld, especializada em comércio internacional. "Não há precedentes para isso."

Os produtos abrangidos pelas recentes restrições americanas - nunca anunciadas publicamente pelo governo - incluem motores a jato e peças relacionadas, dos quais os chineses precisa para fabricar suas próprias aeronaves comerciais; softwares necessários para que empresas chinesas produzam chips; e etano, um componente do gás natural importante na fabricação de plásticos, de acordo com as fontes.

