Trump dá informações contraditórias sobre prazo e abrangência de tarifas para México, Canadá e UE

O presidente Donald Trump fez nesta quarta-feira uma série de declarações aparentemente contraditórias sobre seus planos de impor tarifas ao Canadá e ao México, além da União Europeia.

Ddurante uma reunião de gabinete nesta quarta-feira, Trump foi questionado se planejava seguir adiante com a imposição de tarifas de 25% sobre o Canadá e o México a partir de 4 de março.



O presidente americano havia anunciado essas tarifas no início do mês, mas depois concordou com um adiamento de um mês depois que os líderes desses países aceitaram medidas mais rígidas de controle de fronteiras. No entanto, esse adiamento expira na próxima semana.

— Eu não estou suspendendo as tarifas — disse Trump, antes de afirmar que os EUA foram vítimas de anos de maus-tratos por parte de seus vizinhos.

Posteriormente, Trump disse que as tarifas sobre o México e o Canadá seriam implementadas em 2 de abril. Não ficou claro se ele estava concedendo mais tempo a esses países ou se estava confundindo essas tarifas com um programa separado, desenvolvido pelo Departamento de Comércio e pelo Representante de Comércio dos EUA, que imporia as chamadas tarifas recíprocas a nações de todo o mundo.

Trump também foi questionado, mais tarde, sobre se já havia decidido uma tarifa específica para a União Europeia. O presidente afirmou que essas tarifas seriam de 25%, mas em seguida começou a falar sobre tarifas sobre automóveis e outros artigos.

Um funcionário da Casa Branca afirmou, na quarta-feira, que o prazo para as tarifas sobre o Canadá e o México continua sendo 4 de março e que Trump ainda não decidiu se concederá outra prorrogação. Um relatório sobre as possíveis tarifas recíprocas deve ser publicado no início de abril, e essas taxas podem afetar o Canadá e o México, mas ainda são separadas dos impostos sobre importação que Trump ameaçou impor devido ao tráfico de drogas e à imigração ilegal, afirmou o funcionário.

A proposta de Trump para uma tarifa de 25% sobre a UE é nova, mas todas as opções estão sendo consideradas, incluindo se essas tarifas afetariam todas as exportações do bloco ou apenas certos produtos ou setores. Nenhuma decisão foi tomada até o momento, acrescentou o funcionário.

Ceticismo do Mercado

Os comentários de Trump sobre o cronograma das tarifas confundiram os mercados globais algumas vezes, já que ele discutiu vários de seus planos tarifários ao mesmo tempo ao responder às perguntas dos repórteres.

O peso mexicano e o dólar canadense subiram nesta quarta-feira após os comentários de Trump, que pareciam indicar que ele estava adiando o prazo das tarifas para ambos os países, sugerindo um ceticismo dos investidores em relação à política do presidente americano.

Trump e outros funcionários do governo já deram respostas contraditórias sobre se as tarifas de 25% para o México e o Canadá seriam adicionais às chamadas tarifas recíprocas — que são baseadas nas barreiras tarifárias e não tarifárias impostas às mercadorias dos EUA por outros países — ou se fariam parte do programa previsto para entrar em vigor em abril.

— As tarifas entrarão em vigor, não todas, mas muitas delas — disse Trump sobre o prazo de abril. — E acho que vocês verão algo que será surpreendente.

O secretário de Comércio, Howard Lutnick, interveio para dizer que Canadá e México receberam um adiamento de 30 dias para provar que estavam interrompendo com sucesso o fluxo de migrantes e fentanil para os EUA e que, “se eles tiverem” fazendo isso, então Trump “dará uma pausa ou não”.

— Vai ser difícil de satisfazer — acrescentou Trump, sugerindo novamente que as tarifas na América do Norte podem entrar em vigor na próxima semana.

Além das tarifas sobre Canadá e México e das tarifas recíprocas globais, Trump também prometeu anteriormente tarifas setoriais sobre importações de madeira, automóveis, semicondutores e medicamentos, entre outros produtos. Mais uma vez, não ficou claro se o presidente americano estava se referindo a essas tarifas — que já disse antes que seriam de 25% — ou a um imposto adicional sobre produtos da UE.

Trump afirmou ainda que vê a UE como “um caso diferente” de outras situações, pois acredita que o bloco foi formado “para prejudicar os Estados Unidos”.

— Eles realmente se aproveitaram de nós de uma maneira diferente — disse Trump.

