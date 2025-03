Trump dá "pequeno respiro" a Canadá e México para "ajudar" seus vizinhos

A- A+

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (7) que deu "um pequeno respiro" nas tarifas sobre Canadá e México para "ajudar" seus vizinhos, mas garantiu que isto acabará em 2 de abril.

"Queria ajudar o México e o Canadá. Até certo ponto, somos um país muito grande e eles fazem muitos negócios conosco, enquanto que em nosso caso é muito menos significativo. Em comparação, comercializamos muito pouco com o Canadá", explicou o presidente americano em entrevista à Fox Business.

De acordo com dados do Departamento de Comércio, os EUA exportaram US$ 440 bilhões (R$ 2,7 trilhões na cotação da época) em mercadorias e serviços para o Canadá e US$ 393 bilhões (R$ 2,4 trilhões) para o México em 2024, tornando-os os dois principais destinos dos produtos americanos, com grande parte deste comércio sob o Acordo de Livre Comércio da América do Norte (T-MEC).

"Achei que seria justo, por isso dei a eles um pequeno respiro por este curto período de tempo" até 2 de abril, afirmou.

"E eu queria ajudar as montadoras americanas" até esse dia, quando "tudo se tornará recíproco. O que eles nos cobrarem, nós cobraremos deles. É um ótimo acordo", acrescentou.

Os produtos americanos exportados para o Canadá e o México que atendem às exigências do T-MEC entram em ambos os países com isenção de impostos.

No início de fevereiro, Trump anunciou a imposição de tarifas alfandegárias de 25% sobre todos os produtos destes dois Estados, e de 10% sobre os hidrocarbonetos canadenses, ao considerar que ambos não fazem o suficiente para combater o tráfico de fentanil, um opioide potente que está causando uma grave crise de saúde nos Estados Unidos.

