Seg, 18 de Maio

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda18/05/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
posse

Trump dará posse a Kevin Warsh como novo presidente do Fed nesta sexta-feira (22)

Cerimônia ocorrerá na Casa Branca e marcará oficialmente a transição no comando da autoridade monetária dos EUA

Reportar Erro
Kevin Warsh, indicado por Trump para a presidência do Federal ReserveKevin Warsh, indicado por Trump para a presidência do Federal Reserve - Foto: Mandel Ngan/AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dará posse nesta sexta-feira (22), a Kevin Warsh como novo presidente do Federal Reserve (Fed), segundo informações da imprensa americana citando uma autoridade da Casa Branca. A cerimônia ocorrerá na Casa Branca e marcará oficialmente a transição no comando da autoridade monetária dos EUA.

Warsh substituirá Jerome Powell, cujo mandato terminou na última sexta-feira, dia 15. Desde então, Powell permanece à frente do Fed em caráter temporário, após ser nomeado presidente pro tempore pelo conselho da instituição até a posse do sucessor.

Leia também

• Trump retira ação de US$ 10 bilhões por vazamento de suas declarações de imposto

• Trump critica cobertura da guerra contra o Irã pela mídia americana

• Lula afirma que Trump deveria investir em terras raras no Brasil: 'Não temos veto a ninguém'

A confirmação de Warsh pelo Senado americano ocorreu na quarta-feira passada, dia 13, em votação marcada por forte divisão partidária. Advogado e financista de 56 anos, ele foi escolhido por Trump para liderar o Fed em um momento de pressão da Casa Branca por cortes de juros, apesar das dificuldades impostas por uma inflação ainda resistente.

Na sexta-feira, o Fed informou que Powell permaneceria temporariamente no comando "até que Warsh tome posse como o novo presidente". Na ocasião, a diretora Michelle Bowman e o dirigente Stephen Miran defenderam que a solução interina tivesse prazo limitado, diante da "situação singular" em que o mandato do antigo presidente terminou antes da posse do sucessor já aprovado pelo Senado.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter