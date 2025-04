Trump debocha de líderes globais e diz que eles estão "puxando o saco" para conseguir um acordo

A- A+

Horas antes da implementação das novas tarifas impostas por Donald Trump, o presidente americano debochou dos líderes globais e disse a um grupo de republicanos presente num evento de gala na noite de terça-feira que seus parceiros comerciais "estão puxando o saco" para conseguir um acordo e evitar as sobretaxas.

— Esses países estão nos ligando. Puxando meu saco. Eles estão desesperados para fazer um acordo — disse Trump num jantar do Comitê Nacional Republicano do Congresso (NRCC), em Washington.

Ele descreveu os líderes estrangeiros praticamente se ajoelhando para evitar as novas tarifas:

— Por favor, por favor, senhor, faça um acordo. Eu farei qualquer coisa, senhor.





De acordo com a CNN, muitos governos estão recebendo conselhos de diplomatas dos EUA e fontes próximas à Casa Branca, incentivando-os a pensar de maneira criativa, além do escopo do comércio, enquanto se preparam para negociar com a Casa Branca.

As ideias discutidas vão de ações para garantir a liberdade de americanos injustamente detidos no exterior, compromisso com empresas americanas de inteligência artificial, compra de mais energia dos EUA ou combate ao tráfico de drogas global, de acordo com cinco pessoas familiarizadas com as conversas ouvidas pela CNN.

— Os telefones não param de tocar, querendo falar com este governo, com este presidente e sua equipe comercial para tentar fechar um acordo — disse ontem a secretária de imprensa da Casa Branca Karoline Leavitt.

Veja também