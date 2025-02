Trump decidirá medidas de política tarifária para países após 1º de abril, diz Casa Branca

A- A+

O diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, Kevin Hassett, afirmou que um grande estudo sobre as tarifas será publicado no dia 1º de abril e que, após essa data, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decidirá as próximas medidas da política tarifária para todos os países.

A fala aconteceu durante uma entrevista para a CNBC, nesta quinta-feira, 27.



Hassett destacou que a administração do republicano teve a primeira grande reunião com os líderes da Câmara dos Representantes na quarta-feira e que na ocasião foi discutido a próxima etapa do "pacote de reconciliação" do orçamento fiscal norte-americano.

