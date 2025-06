Trump decidirá sobre Irã "nas próximas duas semanas"

A- A+

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta quinta-feira (19) que decidirá "nas próximas duas semanas" se envolverá seu país no conflito entre Israel e Irã, enquanto ambos os Estados continuam a sua troca de ataques pelo sétimo dia consecutivo.

"Com base no fato de que há uma possibilidade substancial de negociações que podem ou não ocorrer com o Irã em um futuro próximo, tomarei minha decisão sobre ir ou não nas próximas duas semanas", afirmou Trump em um comunicado lido por sua secretária de imprensa, Karoline Leavitt.

O republicano realizou sua terceira reunião em três dias com seu gabinete de segurança ao meio-dia de quinta-feira na sala de crises da Casa Branca, onde são tomadas as decisões militares mais sensíveis.

Na quarta-feira, o mandatário foi ambíguo quando perguntado se os EUA bombardeariam o Irã: "Talvez sim, talvez não".

Ele também afirmou que os iranianos haviam entrado em contato com a Casa Branca para retomar as negociações sobre seu programa nuclear, o que Teerã rapidamente negou.

A "correspondência continuou" entre EUA e Irã, de acordo com a porta-voz da Casa Branca, que foi questionada na quinta-feira sobre informações da imprensa de que o enviado americano para o Oriente Médio, Steve Witkoff, havia entrado em contato com o ministro das Relações Exteriores do Irã.

A Casa Branca também afirmou que Teerã tem a capacidade de armar bombas nucleares em apenas "quinze dias", se ordenado pelo líder supremo, o aiatolá Ali Khamenei.

"O Irã tem tudo o que precisa para obter uma arma nuclear. Tudo o que eles precisam é de uma decisão do líder supremo para fazê-lo, e levaria duas semanas para concluir a produção dessa arma", disse Leavitt aos repórteres.

