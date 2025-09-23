A- A+

ARGENTINA Trump declara apoio à reeleição de Milei, um dia após aceno de Bessent a plano de estabilização O mandato atual do libertário está previsto para terminar em 2027

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou apoio à reeleição do presidente da Argentina, Javier Milei. O mandato atual do libertário está previsto para terminar em 2027.

O aceno, na rede social Truth Social, acontece um dia após o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, indicar disposição a apoiar um pacote de socorro ao país latino-americano.

"O altamente respeitado presidente da Argentina, Javier Milei, provou ser um líder verdadeiramente fantástico e poderoso para o grande povo da Argentina, avançando em todos os níveis em velocidade recorde", escreveu Trump.

O republicano alegou ainda que Milei herdou um cenário de "bagunça total" do antecessor, a quem chama de "esquerda radical", sem citar nominalmente o ex-presidente argentino Alberto Fernández.

Trump ressalta que Buenos Aires se tornou um "forte aliado" americano por causa de Milei e que os dois países agora têm "tremenda" relação". . "Espero continuar trabalhando em estreita colaboração com ele para que ambos os nossos países possam continuar em seus incríveis caminhos de sucesso", destacou.



