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Trump declara mais de US$ 1 bilhão em renda com negócios ligados a criptomoedas

Trump listou o recebimento de mais de US$ 500 milhões com vendas de tokens pela World Liberty Financial, empresa de criptomoedas fundada por ele e seus filhos

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O presidente dos Estados Unidos, Donald TrumpO presidente dos Estados Unidos, Donald Trump - Foto: Mandel Ngan/AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que obteve rendimentos de mais de US$ 1 bilhão com vendas de tokens e outros negócios ligados a criptomoedas.

Em declaração anual de bens referente a 2025, divulgada nesta terça-feira, 30, pelo Escritório de Ética Governamental americano, Trump listou o recebimento de mais de US$ 500 milhões com vendas de tokens pela World Liberty Financial, empresa de criptomoedas fundada por ele e seus filhos. As vendas foram distribuídas em vários negócios, com as maiores cifras citadas gerando US$ 236,2 milhões e US$ 150,6 milhões em rendimentos.

O documento de 927 páginas ainda listou recebíveis como o de uma participação como palestrante do evento WHIP Fundraising Naples FL, em 2022. Trump recebeu US$ 200.000 pelo evento, citou o documento.

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Entre as empresas que pagaram dividendos para o presidente está a Pilgrims Pride, controlada pela brasileira JBS. O valor do rendimento recebido ficou entre US$ 201 - US$ 1.000, segundo o documento.

Entre as inúmeras compras de ações feitas pelo presidente em 2025 apareceram as de empresas como Apple, Tesla, Alphabet, Broadcom, Nvidia e Amazon.

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