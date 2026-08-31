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Conflito Trump defende bloqueio naval do Irã e projeta sucesso republicano nas eleições de novembro Presidente americano classificou os iranianos como "pessoas violentas e más" e alegou que, se Teerã tivesse armas nucleares, teria destruído Israel

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou neste domingo (30) a defender que o bloqueio naval americano contra o Irã é bem-sucedido e reiterou a importância da guerra contra o país persa.

"O Irã é o principal patrocinador estatal do terrorismo e não pode ter uma arma nuclear. O bloqueio está 'inacreditável', estamos indo muito bem. Atualmente, o Irã é uma nação falida. A Marinha e os líderes iranianos se foram", afirmou Trump, em entrevista ao programa Sunday In America, da Fox News.

O presidente americano classificou os iranianos como "pessoas violentas e más" e alegou que, se Teerã tivesse armas nucleares, teria destruído Israel. "Se eu não fosse presidente, Israel deixaria de existir. O Oriente Médio, essencialmente, deixaria de existir."

Eleições

Questionado sobre as eleições parlamentares de meio de mandato, em novembro, Trump disse que o Partido Republicano "deve ir bem" "Nós temos ótimas políticas, e eles [os democratas] têm políticas ruins. Eles querem aumentar impostos, e nós os reduzimos", afirmou. Trump voltou a atacar o que chama de "esquerda radical", com a qual "tudo se torna sujo, imundo".

Em relação ao Canadá, o presidente americano questionou o motivo de Washington ter de "bancar" o país vizinho. Ainda neste domingo, Trump escreveu na rede Truth Social que as empresas americanas, que "foram levadas para lá há muito tempo", estão agora retornando aos Estados Unidos para evitar o pagamento de tarifas impostas pelo governo canadense. "Elas estão fazendo fila, assim como o resto do mundo!!!", afirmou.

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