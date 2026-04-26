Trump defende construção de Salão de Baile seguro após ataque em jantar de correspondentes

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O presidente dos EUA, Donald Trump, defendeu que a tentativa de ataque no jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca é "exatamente a razão" pela qual as Forças Armadas, o Serviço Secreto, as Forças Policiais e presidentes vêm exigindo a construção de "um grande e seguro Salão de Baile", em publicação na Truth Social.



"Este evento jamais teria ocorrido se o Salão de Baile, de nível militar ultrassecreto, estivesse atualmente em construção na Casa Branca. A construção não pode ser rápida o suficiente!", escreveu.



O projeto do Salão de Baile mencionado foi apresentado por Trump no ano passado. Porém, no fim de março deste ano, um juiz federal determinou que o governo Trump suspendesse a construção do local que tinha projeção de custo de US$ 400 milhões, proibindo o avanço das obras sem aprovação do Congresso. Na época, Trump criticou a medida.

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Após a situação de ontem, Trump ressaltou que o projeto do salão possui "todos os recursos de segurança de mais alto nível disponíveis", ressaltou que não há cômodos acima que permitam a entrada de pessoas sem autorização e está localizado "dentro dos portões do edifício mais seguro do mundo".



"O ridículo processo judicial referente ao Salão de Baile deve ser arquivado imediatamente. Nada deve interferir em sua construção, que está dentro do orçamento e substancialmente adiantada em relação ao cronograma!!!", acrescentou na postagem. Após a situação de ontem, Trump ressaltou que o projeto do salão possui "todos os recursos de segurança de mais alto nível disponíveis", ressaltou que não há cômodos acima que permitam a entrada de pessoas sem autorização e está localizado "dentro dos portões do edifício mais seguro do mundo"."O ridículo processo judicial referente ao Salão de Baile deve ser arquivado imediatamente. Nada deve interferir em sua construção, que está dentro do orçamento e substancialmente adiantada em relação ao cronograma!!!", acrescentou na postagem.

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