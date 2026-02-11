Qua, 11 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta11/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Estados Unidos

Trump defende energia de carvão como essencial, confiável e mais barata para os EUA

Na ocasião, Trump assinou uma ordem executiva que, segundo ele, ampliará os esforços do governo para apoiar a indústria do carvão, realizando várias críticas ao seu antecessor, Joe Biden

Reportar Erro
Usina elétrica movida a carvãoUsina elétrica movida a carvão - Foto: Pixabay

O presidente dos EUA, Donald Trump, defendeu a energia gerada por carvão como "essencial para a segurança nacional" e mais "confiável" e "barata" do que outras fontes, reiterando críticas a energia renovável. "Veja a China, por exemplo, eles vendem a energia eólica, mas não é o que usam. Temos que fazer dinheiro com energia, não vender", afirmou nesta quarta-feira (11) em evento "Campeão do Carvão" na Casa Branca.

Na ocasião, Trump assinou uma ordem executiva que, segundo ele, ampliará os esforços do governo para apoiar a indústria do carvão nos Estados Unidos, realizando várias críticas ao seu antecessor, o democrata Joe Biden. O republicano disse que foi um "erro" diminuir o licenciamento da produção de energia fóssil e atribuiu sua vitória eleitoral em 2024 ao setor. "Aqui, não usamos canetas automáticas", alfinetou, em referência ao uso da ferramenta por Biden durante sua gestão.

O presidente americano também atribuiu ao setor de mineração de carvão o sucesso dos mercados acionários, alegando que o apoio às políticas do governo Trump permitiu as marcas históricas das bolsas. "Já que não cai bem falar somente carvão, vamos utilizar o 'Grande, Limpo e Lindo' carvão para limpá-lo de vez", disse.

Leia também

• Governo vai ajustar preço-teto de leilão de capacidade de energia após reação do mercado

• Cubanos recorrem a carvão e energia solar para driblar crise energética

• Solicitação de ligação provisória de energia para o Carnaval vai até esta terça-feira (10)

Ao contestar o uso de energias renováveis, Trump argumentou que o carvão consegue operar até mesmo quando as outras falham e por isso é a "mais confiável possível" para indústrias de defesa, aço, inteligência artificial (IA) e outras. O presidente anunciou que irá direcionar o Pentágono a comprar eletricidade de carvão para áreas militares e que o Departamento de Energia (DoE, em inglês) financiará projetos de usinas em vários estados

O republicano observou que vários acordos comerciais fechados desde o ano passado, incluindo com a Índia e a Coreia do Sul, já envolvem a exportação de carvão e prometeu ampliar a produção deste tipo de energia a cerca de 30% neste ano.

Sobre economia, Trump afirmou que sua gestão está reduzindo custos e repetiu que "tarifa" é uma de suas palavras favoritas. "Anunciamos recentemente que nosso déficit comercial caiu 78% neste ano e espero queda maior até 2027 graças às tarifas", disse, mas ponderou que tudo dependerá do processo em andamento na Suprema Corte, que pode derrubar as alíquotas.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter