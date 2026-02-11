A- A+

Estados Unidos Trump defende energia de carvão como essencial, confiável e mais barata para os EUA Na ocasião, Trump assinou uma ordem executiva que, segundo ele, ampliará os esforços do governo para apoiar a indústria do carvão, realizando várias críticas ao seu antecessor, Joe Biden

O presidente dos EUA, Donald Trump, defendeu a energia gerada por carvão como "essencial para a segurança nacional" e mais "confiável" e "barata" do que outras fontes, reiterando críticas a energia renovável. "Veja a China, por exemplo, eles vendem a energia eólica, mas não é o que usam. Temos que fazer dinheiro com energia, não vender", afirmou nesta quarta-feira (11) em evento "Campeão do Carvão" na Casa Branca.

Na ocasião, Trump assinou uma ordem executiva que, segundo ele, ampliará os esforços do governo para apoiar a indústria do carvão nos Estados Unidos, realizando várias críticas ao seu antecessor, o democrata Joe Biden. O republicano disse que foi um "erro" diminuir o licenciamento da produção de energia fóssil e atribuiu sua vitória eleitoral em 2024 ao setor. "Aqui, não usamos canetas automáticas", alfinetou, em referência ao uso da ferramenta por Biden durante sua gestão.

O presidente americano também atribuiu ao setor de mineração de carvão o sucesso dos mercados acionários, alegando que o apoio às políticas do governo Trump permitiu as marcas históricas das bolsas. "Já que não cai bem falar somente carvão, vamos utilizar o 'Grande, Limpo e Lindo' carvão para limpá-lo de vez", disse.

Ao contestar o uso de energias renováveis, Trump argumentou que o carvão consegue operar até mesmo quando as outras falham e por isso é a "mais confiável possível" para indústrias de defesa, aço, inteligência artificial (IA) e outras. O presidente anunciou que irá direcionar o Pentágono a comprar eletricidade de carvão para áreas militares e que o Departamento de Energia (DoE, em inglês) financiará projetos de usinas em vários estados

O republicano observou que vários acordos comerciais fechados desde o ano passado, incluindo com a Índia e a Coreia do Sul, já envolvem a exportação de carvão e prometeu ampliar a produção deste tipo de energia a cerca de 30% neste ano.

Sobre economia, Trump afirmou que sua gestão está reduzindo custos e repetiu que "tarifa" é uma de suas palavras favoritas. "Anunciamos recentemente que nosso déficit comercial caiu 78% neste ano e espero queda maior até 2027 graças às tarifas", disse, mas ponderou que tudo dependerá do processo em andamento na Suprema Corte, que pode derrubar as alíquotas.



