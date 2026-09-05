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Conflito Trump defende fala de Vance sobre conflito no Irã não ser uma 'guerra': 'Insignificante' "Eu chamo isso de conflito militar porque é insignificante ('small potatoes') para nós. Não é nada demais", afirmou o presidente americano

O presidente Donald Trump disse na sexta-feira, 4, que o conflito no Irã é "insignificante", ao defender o vice-presidente JD Vance por afirmar que meses de ataques intermitentes no Oriente Médio não constituem uma "guerra". O líder americano usou a expressão em inglês 'small potatoes'.

Questionado durante uma conversa no Salão Oval sobre os comentários de Vance feitos um dia antes, Trump disse que os ataques dos EUA ao Irã agora são "intermitentes" e que "muitas pessoas não chamam isso de guerra". O conflito custou aos contribuintes americanos mais de US$ 37,5 bilhões e deixou 18 militares americanos mortos.

"Eu entendo o que ele está dizendo", disse Trump. Ele acrescentou: "Eu chamo isso de conflito militar porque é insignificante ('small potatoes') para nós. Não é nada demais", afirmou.

Durante uma coletiva de imprensa na Casa Branca na quinta-feira, 3, Vance rejeitou o uso da palavra "guerra" para descrever os conflitos entre os EUA e o Irã e evitou prever que o conflito, que já dura seis meses, terminaria até as eleições de meio de mandato em novembro, nas quais os republicanos tentam manter suas apertadas maiorias no Congresso.

"Eu não chamaria isso de guerra", disse Vance após ser questionado sobre se os confrontos poderiam terminar antes das eleições de 3 de novembro. "No momento, não há nenhum tiroteio em andamento."

A declaração de Vance ocorreu mesmo após o Irã ter atacado o Kuwait, aliado dos EUA no Golfo, na quinta-feira (3), em retaliação a uma série de ataques americanos contra o Irã no início da semana.

Trump citou operação na Venezuela para prender Maduro

Em entrevista coletiva na sexta-feira, Trump acrescentou que o número de mortos americanos no conflito com o Irã é relativamente menor do que em algumas outras guerras recentes dos EUA. Os EUA e Israel realizaram apenas ataques aéreos na guerra com o Irã, que começou em 28 de fevereiro, e não enviaram tropas para o País.

"Nós fizemos a operação na Venezuela e fizemos isso. Na Venezuela, não perdemos ninguém", disse Trump, referindo-se à operação militar americana de janeiro para prender o ex-ditador venezuelano Nicolás Maduro e levá-lo para Nova York para responder por acusações federais de tráfico de drogas. "E nisso (no Irã), perdemos 18 pessoas. E no Vietnã, perdemos 100 mil pessoas. E em outros conflitos, perdemos dezenas de milhares de pessoas."

Segundo registros dos Arquivos Nacionais dos EUA, um total de 58 220 membros das forças armadas dos EUA morreram durante a Guerra do Vietnã.

Questionado por um repórter sobre a sua declaração de que o conflito era "insignificante" quando 18 militares americanos foram mortos, Trump respondeu reiterando seu argumento de que o conflito - que ele disse no início da guerra que duraria apenas algumas semanas - levou ao desmantelamento do programa nuclear iraniano.

"O Irã não terá armas nucleares porque, se tivesse, vocês provavelmente não estariam aqui", disse Trump

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