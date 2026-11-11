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Internacional Trump defende guerra com Irã no Dia dos Veteranos A guerra começou em 28 de fevereiro, com ataques americanos e israelenses contra o Irã, e já custou a vida de 23 militares americanos, segundo os números mais recentes do Pentágono

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu a guerra contra o Irã nesta quarta-feira (11), Dia dos Veteranos, um conflito ao qual boa parte do país se opõe e que contribuiu para que os democratas conquistassem o controle das duas Casas do Congresso nas eleições de meio de mandato da semana passada.

"A coragem e a habilidade de nossos extraordinários guerreiros americanos foram absolutamente incríveis", afirmou o republicano em um discurso pronunciado no Cemitério Nacional de Arlington, nos arredores de Washington.

"Quando este conflito terminar, e isso acontecerá em breve, o mundo inteiro será um lugar muito mais seguro e melhor, mais pacífico e um lugar sem o tipo de perigo que tivemos de enfrentar", acrescentou.

A guerra começou em 28 de fevereiro, com ataques americanos e israelenses contra o Irã, e já custou a vida de 23 militares americanos, segundo os números mais recentes do Pentágono.

Trump afirmou nesta quarta-feira que o conflito não foi iniciado por Washington, mas por Teerã, que "trava uma guerra contra os Estados Unidos desde 1979".

O presidente considerou que as forças americanas atuam com o objetivo de impedir o desenvolvimento das capacidades nucleares do Irã.

Durante seu discurso diante de tropas, veteranos de guerra e altos funcionários de seu governo, Trump fez uma menção expressa ao secretário de Defesa, Pete Hegseth, presente na cerimônia. "Ele fez um trabalho fantástico", disse.

Os republicanos da Câmara dos Representantes bloquearam na terça-feira uma iniciativa apresentada por um deputado de sua própria bancada para submeter Hegseth a um processo de impeachment, sob a acusação de declarar guerra sem autorização do Congresso e abusar de seus poderes como chefe do Pentágono.

Hegseth provocou ainda mais polêmica na cerimônia por falta de decoro.

Um sentinela do Exército que fazia a guarda do Túmulo do Soldado Desconhecido repreendeu um pequeno grupo de pessoas, entre elas Hegseth, sua esposa e vários assessores, quando alguns deles riram após posar para uma foto diante do local sagrado.

"Todos os visitantes devem manter um ambiente de silêncio e respeito em todos os momentos", declarou o sentinela, interrompendo sua ronda para repreender o grupo enquanto seus integrantes subiam uma escadaria para deixar o local. Hegseth virou-se para olhar para o guarda.

Durante seu discurso, Trump também afirmou que um arco de 76 metros de altura será construído "em breve" nos arredores do cemitério, considerado um local de culto no país.

A família de John F. Kennedy solicitou a um tribunal que impedisse os planos de construção do presidente, sob o argumento de que a estrutura projetaria sombra sobre o túmulo do ex-presidente, assassinado em 1963, em Dallas.

Um grupo de veteranos e os governos da cidade de Washington e do estado da Virgínia também entraram com ações judiciais contra o projeto de Trump, que insiste em realizar grandes obras que marquem seu legado presidencial.

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