Trump defende guerra com Irã no Dia dos Veteranos
A guerra começou em 28 de fevereiro, com ataques americanos e israelenses contra o Irã, e já custou a vida de 23 militares americanos, segundo os números mais recentes do Pentágono
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu a guerra contra o Irã nesta quarta-feira (11), Dia dos Veteranos, um conflito ao qual boa parte do país se opõe e que contribuiu para que os democratas conquistassem o controle das duas Casas do Congresso nas eleições de meio de mandato da semana passada.
"A coragem e a habilidade de nossos extraordinários guerreiros americanos foram absolutamente incríveis", afirmou o republicano em um discurso pronunciado no Cemitério Nacional de Arlington, nos arredores de Washington.
"Quando este conflito terminar, e isso acontecerá em breve, o mundo inteiro será um lugar muito mais seguro e melhor, mais pacífico e um lugar sem o tipo de perigo que tivemos de enfrentar", acrescentou.
A guerra começou em 28 de fevereiro, com ataques americanos e israelenses contra o Irã, e já custou a vida de 23 militares americanos, segundo os números mais recentes do Pentágono.
Trump afirmou nesta quarta-feira que o conflito não foi iniciado por Washington, mas por Teerã, que "trava uma guerra contra os Estados Unidos desde 1979".
O presidente considerou que as forças americanas atuam com o objetivo de impedir o desenvolvimento das capacidades nucleares do Irã.
Durante seu discurso diante de tropas, veteranos de guerra e altos funcionários de seu governo, Trump fez uma menção expressa ao secretário de Defesa, Pete Hegseth, presente na cerimônia. "Ele fez um trabalho fantástico", disse.
Leia também
• Irã designa Marinha e Força Aérea da Argentina como "organizações terroristas"
• Daniel Radcliffe diz que não irá assistir à nova adaptação de Harry Potter para a televisão
• Irã ameaça atacar bases dos EUA na Europa se forem usadas para bombardear Teerã
Os republicanos da Câmara dos Representantes bloquearam na terça-feira uma iniciativa apresentada por um deputado de sua própria bancada para submeter Hegseth a um processo de impeachment, sob a acusação de declarar guerra sem autorização do Congresso e abusar de seus poderes como chefe do Pentágono.
Hegseth provocou ainda mais polêmica na cerimônia por falta de decoro.
Um sentinela do Exército que fazia a guarda do Túmulo do Soldado Desconhecido repreendeu um pequeno grupo de pessoas, entre elas Hegseth, sua esposa e vários assessores, quando alguns deles riram após posar para uma foto diante do local sagrado.
"Todos os visitantes devem manter um ambiente de silêncio e respeito em todos os momentos", declarou o sentinela, interrompendo sua ronda para repreender o grupo enquanto seus integrantes subiam uma escadaria para deixar o local. Hegseth virou-se para olhar para o guarda.
Durante seu discurso, Trump também afirmou que um arco de 76 metros de altura será construído "em breve" nos arredores do cemitério, considerado um local de culto no país.
A família de John F. Kennedy solicitou a um tribunal que impedisse os planos de construção do presidente, sob o argumento de que a estrutura projetaria sombra sobre o túmulo do ex-presidente, assassinado em 1963, em Dallas.
Um grupo de veteranos e os governos da cidade de Washington e do estado da Virgínia também entraram com ações judiciais contra o projeto de Trump, que insiste em realizar grandes obras que marquem seu legado presidencial.