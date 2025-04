A- A+

EUA Trump defende horário de verão permanente: "muito popular e sem mais mudanças nos relógios" No horário de verão, os relógios são adiantados em uma hora de março a novembro, ampliando a luz do dia à noite.

Em uma publicação na Truth Social, o presidente dos EUA, Donald Trump, defendeu a adoção permanente do horário de verão, criticando a prática de ajustar os relógios com a mudança de horários.

Segundo ele, "a Câmara e o Senado deveriam pressionar fortemente por mais luz solar no fim do dia". Trump afirmou que o horário de verão é "muito popular" nos Estados Unidos "e, mais importante, sem mais mudanças nos relógios", o que chamou de "grande inconveniência" e de "evento muito custoso".



Uma audiência realizada nesta quinta-feira, 10, no Senado dos EUA teve como foco discutir se o país deve adotar permanentemente o horário de verão ou o horário padrão, encerrando as trocas sazonais de horário.

Parlamentares e especialistas debateram os impactos econômicos de cada modelo, além de considerar a possibilidade de deixar a decisão nas mãos dos estados.



No horário de verão, os relógios são adiantados em uma hora de março a novembro, ampliando a luz do dia à noite.

Já no horário padrão, os relógios são atrasados em uma hora de novembro a março, oferecendo mais luz pela manhã.

