ESTADOS UNIDOS Trump defende retomada do controle do governo americano sobre o Distrito de Colúmbia O presidente estadunidense disse, ainda, que a presença de pessoas em situação de rua constrange líderes estrangeiros que visitam os Estados Unidos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, manifestou no fim da noite da quarta-feira, 19, apoio aos esforços do Congresso para colocar o Distrito de Colúmbia novamente sob controle direto do governo federal.

Em entrevista a bordo do Air Force One, Trump reclamou da alta criminalidade e da escassez de moradias na região. "Eu acho que deveríamos tomar o controle de Washington D.C., torná-la segura. Acho que deveríamos governar o Distrito de Colúmbia."



O Congresso já analisa as leis do distrito e poderá, inclusive, anulá-las por completo. Alguns republicanos, contudo, querem ir além e acabar com a autonomia da região, colocando-a novamente sob o controle federal, como era nos primórdios da capital americana.

Trump disse que gosta pessoalmente da prefeita do Distrito de Colúmbia, Muriel Bowser, mas reclamou da governança da cidade, já que a presença de moradores de rua constrange líderes estrangeiros que visitam os Estados Unidos. "Você simplesmente não pode deixar que isso aconteça. Não pode haver tendas em todas as belas e outrora magníficas praças e gramados."

