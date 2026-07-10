Trump demite integrantes de Comissão Eleitoral

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O presidente Donald Trump demitiu na quinta-feira (9) os dois últimos comissários federais de eleições responsáveis pela agência que garante votos precisos e seguros antes do pleito de meio de mandato de novembro, informou a imprensa americana.

A bipartidária Comissão de Assistência Eleitoral (EAC, na sigla em inglês) costuma ser liderada por um conselho de quatro comissários. Mas os dois integrantes indicados pelos republicanos renunciaram no início do ano, informou o USA Today.

Os dois comissários destituídos haviam sido nomeados pelos democratas. Eles receberam um e-mail na quinta-feira com a notificação da demissão, informou o jornal.

"Em nome do presidente Donald J. Trump, escrevo para informar que seu cargo como comissário da Comissão de Assistência Eleitoral está rescindido, com efeito imediato", afirma o e-mail de um funcionário da Casa Branca enviado a um dos comissários destituídos, segundo a CNN.

O senador democrata Mark Warner, da Virginia, afirmou na rede social X que as demissões "deveriam preocupar todos os americanos, independentemente de seu partido".

"Remover cada um dos comissários remanescentes a poucos meses das eleições de meio de mandato de 2026 é uma medida extraordinária que exige uma explicação imediata do governo", acrescentou.

Segundo o USA Today, a Casa Branca afirmou em um comunicado que o presidente "se reserva o direito de destituir pessoas que talvez não estejam totalmente alinhadas com o importante objetivo de proteger as eleições nos Estados Unidos e garantir que cada voto legal seja contado".

A EAC foi criada em 2002 e certifica os equipamentos de votação.

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