casa branca Trump derruba parte da Casa Branca para construir novo salão de festas Equipes de trabalhadores derrubaram parte da Ala Leste do prédio enquanto Trump anunciava o início das obras

O presidente americano Donald Trump anunciou nesta segunda-feira (20) o inicio oficial das obras de demolição na Casa Branca para construir um novo salão de festas, um projeto avaliado em 250 milhões de dólares (cerca de 1,34 bilhão de reais).

Equipes de trabalhadores derrubaram parte da Ala Leste do prédio enquanto Trump anunciava o início das obras. O presidente afirmou que o novo salão será financiado com recursos de doadores privados.

Uma escavadeira destruiu a fachada da Ala Leste, deixando à mostra um amontoado de alvenaria quebrada, entulho e cabos de aço, segundo constataram jornalistas da AFP presentes no local.

"Bem do outro lado há uma construção que vocês podem ouvir de vez em quando", disse o presidente republicano, que recebeu um grupo de jogadores universitários de beisebol na Casa Branca durante o dia.

Mais tarde, ele anunciou oficialmente o início da construção do novo salão de festas, a maior ampliação da mansão presidencial americana em mais de um século.

"Tenho o prazer de anunciar o início da construção, nos jardins da Casa Branca, do novo, grande e belo salão de festas", declarou Trump em sua rede social Truth Social.

Ele acrescentou que a ala leste está sendo "totalmente modernizada" e que ficará "mais bonita que nunca quando estiver pronta".

A Ala Leste da Casa Branca é o local onde, tradicionalmente, as primeiras-damas dos Estados Unidos têm seus escritórios. O presidente trabalha na ala oeste, e o casal presidencial mora na mansão principal.

A área é conectada fisicamente à mansão por uma colunata coberta.

O novo salão de festas terá 8.300 m² e capacidade para 1.000 pessoas. Segundo Trump, o espaço é necessário para realizar jantares de Estado muito maiores e outros eventos que atualmente acontecem sob uma tenda.

Na semana passada, Trump organizou um jantar luxuoso na Casa Branca para os doadores do novo salão.

Entre os convidados estavam representantes de gigantes da tecnologia como Amazon, Apple, Meta, Google, Microsoft e Palantir, entre outras empresas, todas com grandes contratos ou negócios com o governo.

A obra faz parte de uma ampla reforma da Casa Branca desde que Trump voltou ao poder em janeiro, incluindo decorações com ouro no Salão Oval e o pavimentação do Roseiral.

Trump também revelou planos para construir um arco do triunfo em Washington, apelidado de "Arco de Trump" depois que a AFP divulgou pela primeira vez a proposta.

