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ESTADOS UNIDOS Trump descarta ataques contra o Irã antes das eleições nos EUA O mandatário fez após uma alta nos preços do petróleo na quinta-feira (8), impulsionada por informações da imprensa que sugeriam possíveis novos ataques

O presidente Donald Trump descartou atacar o Irã antes das eleições legislativas de 3 de novembro nos Estados Unidos e assegurou que Washington mantém "conversas produtivas" com Teerã.

O mandatário fez o anúncio em sua rede Truth Social após uma alta nos preços do petróleo na quinta-feira (8), impulsionada por informações da imprensa que sugeriam possíveis novos ataques.

"Quero deixar claro para todos que (...) não atacaremos o Irã em nenhum momento antes das eleições de meio de mandato", escreveu o republicano. "Mantemos conversas produtivas com a República Islâmica do Irã", acrescentou, sem dar detalhes.

Segundo a revista The Atlantic, a Casa Branca havia pedido ao Pentágono opções para atacar alvos iranianos que pudessem ser utilizados antes das legislativas. O The New York Times acrescentou que os planos estão sendo desenvolvidos apesar da "ambivalência" de Trump.

O aumento nos preços dos combustíveis tem sido impulsionado pelas persistentes tensões no Estreito de Ormuz, uma passagem estratégica para o comércio mundial de petróleo. Também pelas hostilidades entre os combatentes iemenitas houthis pró-Irã e a Arábia Saudita.

As pesquisas indicam que os eleitores americanos estão profundamente contrariados com o aumento dos preços dos combustíveis. Nas legislativas de meio de mandato, o Partido Republicano de Trump corre o risco de perder o controle do Congresso.

As afirmações do magnata de que os preços cairão assim que a guerra com o Irã acabar, por enquanto, não encontraram eco entre os eleitores.

O Brent do mar do Norte, referência internacional, subiu na quinta-feira até um máximo de 105,88 dólares (R$ 530,59) por barril antes de recuar para 104,28 dólares (R$ 522,57).

Putin promete ajudar

O presidente russo, Vladimir Putin, prometeu nesta quinta-feira "fazer tudo" o que for possível para ajudar a pôr fim à guerra no Oriente Médio durante uma reunião com seu homólogo iraniano, Masoud Pezeshkian, informou a imprensa russa.

Os dois líderes realizaram conversas antes da cúpula da Comunidade de Estados Independentes (CEI), que começa na sexta-feira em Avaza, balneário no litoral do Mar Cáspio, no Turcomenistão.

"Estamos dispostos a fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para contribuir para a solução dessa situação", disse Putin após chegar ao país asiático. Ele mencionou "esforços concretos para pôr fim à guerra" por parte do Irã, segundo as agências de notícias russas.

Rússia e Irã reforçaram seus laços diplomáticos e militares desde que Moscou lançou sua ofensiva na Ucrânia em fevereiro de 2022.

Teerã "está comprometida com o diálogo, mas sempre que negociamos com os Estados Unidos, eles voltam a atacar", disse Pezeshkian nas conversas com Putin, de acordo com meios de comunicação estatais iranianos.

Pezeshkian afirmou que a república islâmica quer um "marco final" para pôr fim à guerra. Mas acusou os Estados Unidos de "tentar impor suas políticas e seus pontos de vista a todos os países".

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