Trump descarta encontro com Irã 'por desespero' e diz que não enviará dinheiro a Teerã
Em outra publicação, Trump voltou a dizer que a guerra "enfraqueceu" o país persa
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que Washington não se encontrou com o Irã "por desespero" e alegou que Teerã teria tomado essa atitude, em postagem na Truth Social nesta sexta-feira, 19.
"Eles estão ACABADOS! Vamos cumprir os 60 dias previstos no acordo. Eles não recebem dinheiro - nem um centavo!", escreveu Trump, em referência ao possível fundo de investimento para Teerã.
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Em outra publicação, Trump voltou a dizer que a guerra "enfraqueceu" o país persa e que os iranianos não têm mais Força Aérea, Marinha, equipamentos antiaéreos, radares, "nem praticamente nada". "Mesmo assim os democratas dizem que o Irã está em melhor situação agora do que estava há quatro meses. Dá para acreditar que isso seja verdade??? Quanta estupidez!", acrescentou.