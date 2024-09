A- A+

Trump descarta participar de outro debate na TV com Kamala Harris

O ex-presidente americano e candidato republicano à Casa Branca, Donald Trump, anunciou, nesta quinta-feira (12), que não irá participar de outro debate televisionado com sua adversária democrata, a vice-presidente Kamala Harris.

"NÃO HAVERÁ TERCEIRO DEBATE!", escreveu o candidato republicano em sua rede social, Truth Social, incluindo na conta o debate anterior com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em junho, e o confronto com Harris na terça-feira.

A candidata democrata colocou Trump na defensiva no embate organizado pela ABC News, que teve audiência de 67 milhões de pessoas. Rapidamente, sua campanha pediu um segundo confronto em outubro.

No dia seguinte ao debate, Trump disse que "participaria [de um debate] da NBC e da Fox também." No entanto, sua última declaração, feita com seu estilo característico de segmentos em letras maiúsculas e insultos, deixou claro que ele desistiu — enquanto alegava que Kamala está apenas desesperada por uma segunda chance.

"As pesquisas mostram claramente que eu venci o Debate contra a Camarada Kamala Harris, a Candidata da Esquerda Radical dos Democratas, na terça-feira à noite, e ela imediatamente pediu um Segundo Debate", escreveu ele em sua postagem. "Quando um lutador de boxe perde uma luta, as primeiras palavras que ele diz são, 'EU QUERO UMA REVANCHE,'" afirmou.

Uma pesquisa rápida da CNN com os telespectadores mostrou que Kamala teve um desempenho melhor que Trump (63% contra 37%), enquanto uma pesquisa da YouGov indicou que a democrata apresentou um plano mais claro (43% contra 32%).

Um debate entre os candidatos à vice-presidência, o governador democrata de Minnesota, Tim Walz, e o senador republicano J.D. Vance, de Ohio, está atualmente programado para ser transmitido pela CBS News no dia 1º de outubro.

