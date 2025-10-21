A- A+

diplomacia Trump descarta reunião com Putin no "futuro imediato" O Kremlin também declarou nesta terça-feira que não havia uma data específica para a cúpula entre os presidentes

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, descartou um encontro "no futuro imediato" com seu homólogo russo, Vladimir Putin, disse uma autoridade americana nesta terça-feira (21), após os dois líderes anunciarem um encontro em Budapeste na semana passada.

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, conversou por telefone na segunda-feira com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Serguei Lavrov, após Trump anunciar que os dois principais diplomatas se reuniriam esta semana para organizar uma cúpula em Budapeste.

"Não há necessidade de uma reunião presencial adicional entre o secretário e o ministro das Relações Exteriores, e não há planos para o presidente Trump se reunir com o presidente Putin em um futuro imediato", disse um funcionário do governo Trump sob condição de anonimato.

No entanto, ele classificou a ligação entre Rubio e Lavrov como "produtiva".

O Kremlin também declarou nesta terça-feira que não havia uma data específica para a cúpula entre Trump e Putin.

O líder russo conversou por telefone na última quinta-feira com Trump, que tinha uma reunião marcada para o dia seguinte com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, para discutir o fornecimento de mísseis Tomahawk de fabricação americana, que poderiam penetrar profundamente na Rússia.

Trump descreveu a ligação como um avanço e rapidamente publicou nas redes sociais que se encontraria com Putin em Budapeste dentro de duas semanas.

Esta foi a mais recente mudança abrupta de Trump, que recebeu Putin no Alasca em agosto, a primeira vez que o líder russo pisou em solo ocidental desde que ordenou a invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022.

Trump admitiu sua frustração com Putin após se gabar por muito tempo de que poderia encerrar a guerra em um dia ao retornar à Casa Branca, devido à sua química pessoal com o líder russo.

