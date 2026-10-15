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EUA Trump descartou a transmissão de execução de condenado por massacre em base militar Presidente dos EUA voltou atrás na ideia de exibir o fuzilamento após forte rejeição de militares, da ONU e da Igreja Católica

A execução por fuzilamento do autor do ataque a uma base militar americana que deixou 13 mortos não será transmitida ao vivo, anunciou, nesta quinta-feira (15), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O condenado à morte, Nidal Hasan, de 56 anos, “morrerá, como previsto, por pelotão de fuzilamento, mas esse evento não será transmitido”, disse Trump em uma postagem em sua plataforma Truth Social.

O cancelamento representa uma reviravolta para o chefe do Pentágono, Pete Hegseth, que apresentou a ideia.

“A execução poderá ser presenciada pessoalmente pelos familiares diretos das vítimas, se assim o desejarem”, acrescentou Trump.

A decisão de transmitir ao vivo a execução de Nidal Hasan foi amplamente rejeitada dentro e fora do país.

O presidente americano indicou que, pessoalmente, não se opôs ao plano de transmitir a execução e afirmou que "poderia ter sido um forte elemento de dissuasão para que o tratasse visse como os Estados Unidos são terroristas e ESCÓRIA como Hasan".

No entanto, “muitas pessoas muito boas e bem-intencionadas preferem não ver-lo morrer”, disse Trump.

O Pentágono divulgou um comunicado no qual afirmou que Hegseth havia conversado com o presidente e que “apoia” sua decisão final.

A execução de Hasan, marcada para 3 de dezembro em Fort Hood, no Texas, onde matou 13 pessoas em 2009, será a primeira realizada por um pelotão de fuzilamento militar americano desde 1945.

Equivalente à "tortura"

Hegseth havia dito na semana passada que o governo iria garantir “que as pessoas possam ver, que seja público”. “As pessoas precisam entender que (...) há consequências graves para esse tipo de coisa”, afirmou.

As Nações Unidas manifestaram-se que transmitiram a execução equivalente à “tortura”, enquanto o presidente da Conferência dos Bispos Católicos dos Estados Unidos a classificou como uma “promoção bárbara de uma cultura de morte”.

O vice-presidente americano, JD Vance, que publicou recentemente um livro sobre sua fé católica, disse que não assistiria à execução caso o plano avançasse.

Uma pesquisa do Washington Post-ABC News-Ipsos, divulgada nesta quinta-feira, revelou que oito em cada dez americanos se opõem à transmissão ao vivo da execução, embora outra pesquisa tenha indicado que mais da metade dos entrevistados concordava que Hasan foi executado por um pelotão de fuzilamento.

A decisão de Trump “é correta, tanto para os familiares das vítimas quanto para o país”, reagiu ao senador republicano John Curtis.

Dezenas de oficiais contratados das Forças Armadas dos Estados Unidos também alertaram, em uma carta aberta, sobre a transmissão da execução.

Uma transmissão ao vivo da execução "manchará a honra das Forças Armadas que a realizar e de uma nação que a permite" e "garantirá que Hasan se torne mártir por atacar e matar seus próprios companheiros de farda", disseram os oficiais, entre eles mais de 40 generais e almirantes.

A Anistia Internacional também saudou a decisão.

A última execução militar nos Estados Unidos foi realizada em 1961, quando John Bennett foi forçado por estupro e tentativa de assassinato.

O Centro de Informações sobre a Pena de Morte aponta que 135 militares foram executados pelas Forças Armadas dos Estados Unidos desde 1916.

Doze das 13 pessoas que Hasan matou e 30 das que feriu eram soldados. Ele levou um tiro de um policial civil que respondeu ao ataque e está paralisado da cintura para baixo. Hasan foi condenado à morte por um júri militar em 2013.

Hasan afirmou que foi oprimido às ocupações militares americanas no Iraque e no Afeganistão, e que havia conversado online com uma suposta figura da Al-Qaeda, o clérigo radical Anwar al-Awlaki, cidadão americano posteriormente morto em um ataque com um drone dos Estados Unidos no Iêmen.

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